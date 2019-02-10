По всей России с стычками и задержаниями прошел "Марш материнского гнева": что это такое

В ряде российских городов 10 февраля прошла акция "Марш материнского гнева". Ее участники вышли на улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Казани и других городов в знак протеста против политических репрессий.

Причиной для проведения такого марша в России стали уголовные дела против двух женщин-активисток: Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону и Лии Милушкиной в Пскове.

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Шевченко была арестована 23 января, несмотря на то, что воспитывает троих несовершеннолетних детей, а ее старшая дочь при этом страдает тяжелым заболеванием и находится в интернате для детей с особенностями развития. За то время, пока Шевченко находится под домашним арестом, девочка попала в реанимацию и умерла.

Активистку обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией". По мнению следователя, Шевченко своими действиями посягнула на основы конституционного строя и безопасность государства". Известно, что женщина является активисткой оппозиционной организации "Открытая Россия", которая критикует российскую власть.

Лия Милушкина – тоже активистка организации "Открытая Россия" – была отправлена под домашний арест по обвинению в хранении наркотиков, ее муж в этом деле арестован. Супруги утверждают, что наркотики им подбросили после угроз – в связи с их общественной деятельностью.



Шевченко и Милушкина

Сегодня преследование женщин, матерей за то, что они хотят лучшего будущего, лучшей организации государства и общества в нашей стране, стало обыденностью!

– пишут в соцсетях организаторы "Марша материнского гнева".

Требование организаторов акции – освободить женщин и всех политзаключенных.

В Москве и Питере прошёл марш материнского гнева. Владимирцы не остались в стороне и поддержали тему пикетами в честь Анастасии Шевченко pic.twitter.com/ZH3naG56rB — Кир Ишутин (@KirIshutin) 10 февраля 2019 г.

В Москве этот марш не был согласован с властями. Однако несколько сотен люди собрались в центре города и прошли по Бульварному кольцу, скандируя лозунг "Свободу политзаключенным".

В Москве и Питере проходит «Марш материнского гнева». Это акция в поддержку активисток «Открытой России». Одну из них обвинили в участии в «нежелательной организации», посадили под домашний арест и не пустили к дочери, которая умерла в реанимации



В Питере уже начались задержания pic.twitter.com/1L5PuwlpIg — #MDK (@mudakoff) 10 февраля 2019 г.

В самом начале акции на нее прибыла группа активистов прокремлевского движения SERB во главе с ее лидером Гошей Тарасевичем. Они устроили драку с присутствующими, после которой правоохранители задержали и забрали в райотдел члена демократического движения "Солидарность", участника марша Михаила Кригера, и еще одного протестующего Максимп Пряхина. Затем активисты SERB вновь полезли в драку, и полиция все же задержала Тарасевича.

Смотрите видео с "Марша материнского гнева" в Москве:

Акция в Санкт-Петербурге тоже не была согласована, однако на нее собрались около 200 человек. Полицейские требовали от протестующих разойтись, угрожая применить физическую силу и фиксируя присутствующих на камеры. Участники марша все равно прошли по улицам, хотя по другому маршруту, в тишине и без лозунгов. Однако ОМОН начал их задерживать.

Марш матерей начинается в Петербурге. Человек 150. Полиция предупреждает, что может применить физическую силу и «спецсредствА» pic.twitter.com/wimEo2VfQk — Арсений Веснин (@ars_ves) 10 февраля 2019 г.

Тем временем на марше материнского гнева в Санкт-Петербурге идут задержания и достаточно жесткие. Изначально ОМОН взял в кольцо журналистов, но после небольшой перепалки выпустили.

Очень жёстко и со второго раза задержана Светлана Уткина, организатор митинга. pic.twitter.com/hl0btL2TgY — george markov (@pixsl_markov) 10 февраля 2019 г.

Человек 40 идут по Невскому тут пикеты pic.twitter.com/hXlWyGgKFK — Арсений Веснин (@ars_ves) 10 февраля 2019 г.

Вот так проходит акция в поддержку Анастасии Шевченко в Петербурге. На ней задержали уже 7 человек. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/5JdpCUnpzX — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 февраля 2019 г.