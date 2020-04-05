По всей Украине пожары из-за сжигания травы: только в Киеве за сутки 42
Несмотря на многочисленные информационные кампании и увеличения штрафов, украинцы продолжают сжигать сухую траву. Так, в Киеве сжигание сухостоя привело к пожару на складе, а на Житомирщине едва не уничтожило жилые дома.
Только за одни сутки в Киеве произошло 42 пожара в экосистемах. Причиной возгорания в большинстве случаев является человеческий фактор: поджоги мусора, травяного настила и сжигание листьев, сообщается на сайте КГГА.
К теме Загрязненный воздух в Киеве: объяснение спасателей и прогноз на следующие дни
За почти две недели – от 23 марта до 4 апреля таких выездов киевские спасатели осуществили 131.
Утром 5 апреля на улице Автотранспортной в Киеве из-за сжигания листьев огонь перекинулся на здание склада. К счастью, люди не пострадали.
В Житомирской области из-за сильного ветра пламя от травы перекинулось на 3 деревянные хаты и 1 хозяйственное здание. Под угрозой оказались жилые дома.
Огонь вплотную подошел к жилым домам / Фото ГСЧС
В Черновцах, рядом с большим спальным районом, вечером 5 апреля также произошло возгорание сухостоя. Столб огня поднялся на несколько метров, сильное задымление почувствовали жители близлежащих домов.
Пожар в Черновцах возле спального района / Фото ИА "АСС"
В то же время продолжается сильный пожар в зоне отчуждения возле Чернобыля. Чтобы выявить новые очаги огня, спасатели используют облеты на вертолетах. Причина этого пожара пока неизвестна, однако предполагают, что виной этому также сжигание сухой травы.
Что известно о пожаре в Чернобыльской зоне?4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества начался масштабный пожар.
Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в фейсбуке написал, что ситуация сложная и пожарные продолжают бороться с огнем. В то же время радиационный фон там нормализовался. Спасатели заверили, что угрозы населенным пунктам нет.
Читайте также
-
В Полтаве за ночь разбили три доски героям АТО: полиция просит опознать вандала – видеосегодня , 17:19
-
Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженныхсегодня , 17:00
-
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечениесегодня , 13:51
-
Украинские пограничники не дали сбежать за границу 3 украинцам: те избегали самоизоляциисегодня , 16:07
-
В Одессе патрульные повалили на землю владельца киоска с кофе: подробностисегодня , 16:54
-
Люди воруют еду из супермаркетов: карантин в Италии привел к росту преступностисегодня , 18:07