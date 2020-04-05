По всей Украине пожары из-за сжигания травы: только в Киеве за сутки 42

Несмотря на многочисленные информационные кампании и увеличения штрафов, украинцы продолжают сжигать сухую траву. Так, в Киеве сжигание сухостоя привело к пожару на складе, а на Житомирщине едва не уничтожило жилые дома.

Только за одни сутки в Киеве произошло 42 пожара в экосистемах. Причиной возгорания в большинстве случаев является человеческий фактор: поджоги мусора, травяного настила и сжигание листьев, сообщается на сайте КГГА.

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За почти две недели – от 23 марта до 4 апреля таких выездов киевские спасатели осуществили 131.

Утром 5 апреля на улице Автотранспортной в Киеве из-за сжигания листьев огонь перекинулся на здание склада. К счастью, люди не пострадали.

В Житомирской области из-за сильного ветра пламя от травы перекинулось на 3 деревянные хаты и 1 хозяйственное здание. Под угрозой оказались жилые дома.



Огонь вплотную подошел к жилым домам / Фото ГСЧС

В Черновцах, рядом с большим спальным районом, вечером 5 апреля также произошло возгорание сухостоя. Столб огня поднялся на несколько метров, сильное задымление почувствовали жители близлежащих домов.



Пожар в Черновцах возле спального района / Фото ИА "АСС"

В то же время продолжается сильный пожар в зоне отчуждения возле Чернобыля. Чтобы выявить новые очаги огня, спасатели используют облеты на вертолетах. Причина этого пожара пока неизвестна, однако предполагают, что виной этому также сжигание сухой травы.

Что известно о пожаре в Чернобыльской зоне?4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества начался масштабный пожар.



Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в фейсбуке написал, что ситуация сложная и пожарные продолжают бороться с огнем. В то же время радиационный фон там нормализовался. Спасатели заверили, что угрозы населенным пунктам нет.