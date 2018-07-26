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По затопленным улицам Киева начали передвигаться на лодках: фотодоказательство

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Ливень в Киеве заставил мужчину передвигаться на лодке
Ливень в Киеве заставил мужчину передвигаться на лодке / Facebook-страница Konstantin Kovshevatsky

В среду, 25 июля, в Киеве выпало огромное количество осадков, с которыми не могли справиться стоки, в результате чего многие улицы столицы были затоплены. Нормальное передвижение в Киеве существенно осложнилось, однако некоторые нашли выход из ситуации, придумав свой способ перемещения в такую погоду.

Так, пользователь Facebook Konstantin Kovshevatsky опубликовал на своей странице фото и видео, на которых зафиксирован человек, который плыл через один из затопленных туннелей Киева в резиновой лодке.

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К слову, из-за аномальной количество осадков в Киеве мэр города Виталий Кличко поручил чрезвычайникам откачивать воду насосами в местах, где ситуация с подтоплением является наиболее критической.

Выяснилось, что мужчиной, который плавал на лодке, был один из участников телевизионного проекта "Лига Смеха" Антон Скуратов. Он опубликовал в своем Instagram соответствующее видео.

 

Сегодня весь Киев буквально плавал из-за дождей Я тоже не смог отказаться от такого удовольствия Хорошо, что лодка была под рукой ‍♀️ Жаль только удочку забыл Team: @thereallbape @pasha10077 . . . . . . . #потоп#ливень#дождь#гроза#киев#дорогожичи#ураган#тсн#погода#новости#украина#чп#лодка#рыбалка#улов#молния#гром#затопило#июль#лето#дорога#машины#vine#юмор#шутка#пранк . . . . . . . @vines @vine._.public @vine.woman @vines_lady @vine.public @malchishki_vine @vine.ru @vine.tut @vine.tut @vinenot @focus.vines @ua__vines @vine.ukraine @vine__ru

Допис, поширений Антон Скуратов | Сын Декана (@skuratv)

 

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Киева
Источник: 24 канал
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