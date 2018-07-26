По затопленным улицам Киева начали передвигаться на лодках: фотодоказательство
В среду, 25 июля, в Киеве выпало огромное количество осадков, с которыми не могли справиться стоки, в результате чего многие улицы столицы были затоплены. Нормальное передвижение в Киеве существенно осложнилось, однако некоторые нашли выход из ситуации, придумав свой способ перемещения в такую погоду.
Так, пользователь Facebook Konstantin Kovshevatsky опубликовал на своей странице фото и видео, на которых зафиксирован человек, который плыл через один из затопленных туннелей Киева в резиновой лодке.
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К слову, из-за аномальной количество осадков в Киеве мэр города Виталий Кличко поручил чрезвычайникам откачивать воду насосами в местах, где ситуация с подтоплением является наиболее критической.
Выяснилось, что мужчиной, который плавал на лодке, был один из участников телевизионного проекта "Лига Смеха" Антон Скуратов. Он опубликовал в своем Instagram соответствующее видео.
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