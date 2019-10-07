Побачити невидимі F35, або Все таємне стає явним

Невеличке селянське подвір'я в німецькому Бранденбурзі, де зазвичай розводять поні, прогриміло минулого тижня на всю Німеччину.

Причому зовсім не веселими чотирикопитними друзями дітлахів, а справами набагато серйознішими: виявляється, ще минулого року німецькі конструктори, які випробували там свої нові радари, примудрилися пробити невидимість двох найсучасніших, найсекретніших американських бойових літаків – F35. Тепер їх виробник, компанія Lockheed Martin, репутація якої опинилася під загрозою через те, що ця історія стала відомою, стверджує, що нічого такого насправді не було, а "розкрилися" її літаки навмисне...

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Що спільного може мати конюшня для поні з найдорожчим, найпрестижнішим військовим проєктом США? На перший погляд – нічого. Коли найпотужніші, найсучасніші бойові F35 ширяють в небі, лякаючи ворогів – поні, як відомо, катають на спинах хлопчиків та дівчаток максимум молодшого шкільного віку. Проте, так вже вийшло, що саме нікому не відома конюшня неподалік від Берліна стала причиною великого конфузу виробників суперлітаків п'ятого покоління.

Сталося це ще минулого року, хоч до відома суспільства дійшло лише тепер. Спеціалізований військовий часопис Defence News розповів про те, що під час минулорчного берлінського авіасалону ILA-2018 стався конфуз: два надісланих в якості експонатів F35 були викриті в повітрі, незважаючи на свою нібито невидимість для будь-яких радарів та інших засобів викриття.

Ці два "стелси" були доправлені до Німеччини з великою пересторогою: не прилетіли самі, а приїхали залізницею, під найнадійнішою охороною та, мов дідусь Ленін до революційної Росії – в запломбованих вагонах. Презентували їх американці теж не в повітрі, а на землі – вже тоді цей факт спричинив балачки про те, що виробники бояться, що їх вироби все ж таки можна помітити на радарах, якщо вони піднімуться в небо. Схоже, що ці побоювання виявилися виправданими: німецька військово-технічна фірма Hensoldt "на раз-два" викрила "невидимі" машини за допомоги своїх новітніх пасивних радарів TwInvis.

"Приїхали люди, поставили антени"

Техніки цієї компанії орендували для своїх випробувань невеличку конюшню в маленькому містечку Зельхов – це, власне, є частиною міста Шенефельд, де розташоване летовище Берлін-Бранденбург, в якому й проводяться щорічні авіасалони ILA. В інтернеті, на сторінці цієї конюшні, про неї можна прочитати таке: "Тут малеча може погладити свого першого поні. Тут бабуся й дідусь можуть побороти свій страх перед улюбленцем їх онуків. Тут мама з сином можуть вперше проїхати в сідлі пару метрів та побачити світ зверху". Окрім того, там же повідомляється, що "тут ви можете попестити, почистити та погодувати Попелюшку, Пітера Пена, Геркулеса та багатьох інших конячок та поні", а також відвідати віслючка Сема. Отака сімейна ідилія...

Втім, відвідувачі з військово-інженерної компанії Hensoldt приїхали туди навесні 2018 року зовсім не для того. Власниця конюшні, така собі Маріон К., підтвердила журналістам, що до неї "на пару днів завітала пара людей", які "встановили якісь антени". Надто балакучими вони фрау Маріон не здалися: "Що вони там насправді робили – вони не сказали". При цьому монтували вони свої антени "на чомусь на кшталт автобуса".

Про що власниця конюшні не знала – так про те, що "якісь люди", які завітали до неї та щедро заплатили за оренду садиби, випробували новітню, унікальну радарну систему. Причому підігнали термін випробування саме до виставки ILA – в іншому випадку, як пояснило керівництво Hensoldt, вони навряд чи коли-небудь змогли б так щільно наблизитися до новітніх американських бойових літаків. За твердженням часопису Defence News, інженери компанії навіть надіслали до виставки свою людину, аби та зателефонувала їм, щойно F35 злетять, аби взяти курс додому, в США. Щойно це сталося – радари TwInvis перехопили обидва літаки.

Lockheed намагається "зберегти обличчя"

"Змонтований на джипі або в мікробусі TwInvis не випромінює жодних сигналів для контролю довколишнього повітряного простору, – пояснюють інженери Hensoldt, – він лише пасивно розшифровує ехо сигналів від радіо- та телестанцій". За їх словами, пасивний радар працює "виключно на прийом та виявляє літаки за допомоги сигналів уже присутніх чужих випромінювачів, які відбиваються від цілі".

Якщо пояснити це більш спрощено, то виходить десь таке: TwInvis має змогу помітити, як в повітрі раптом виникає своєрідна дірка в дігітальному хвильовому килимі. Дірка, яка при цьому ще й пересувається в повітрі. Спеціальна програма має змогу розрахувати, чи йдеться справді про літак.

Саме так і сталося в випадку з обома F35: радари Hensoldt не лише викрили літаки в повітрі, а ще й чітко супроводжували їх протягом приблизно 150 кілометрів маршруту. Тепер, коли ця історія стала відомою, виробник бойових машин, знаменита компанія Lockheed, намагається якимось чином не допустити розвінчування міфу про невидимість своїх "стелсів". За словами її представників, під час перебування в Німеччині на обидві бойові машини "з підстав безпеки" були встановлені особливі рефлектори, аби їх могли помітити будь-які радари будь-яких німецьких станцій. Лише тому, мовляв, літаки можна було "побачити". Фірма Hensoldt, щоправда, стверджує, що жодні рефлектори взагалі не можуть ні завадити, ані допомогти їх радарам, з тієї простої підстави, що їх TwInvis нічого не випромінюють – тож нічому й відбиватися від рефлекторів. На пропозицію повторити експеримент без жодних рефлекторів чи інших "спеціальних" приладів компанія Lockheed так і не відгукнулася.

Що ж, керівництво американського авіапромислового гіганта можна зрозуміти: проєкт F35 є наймасштабнішим та найуспішнішим в історії компанії Lockheed, за своєю вартістю він перекриває навіть космічні програми. За "невидимками" давно вже вишикувалася справжня черга й США презентують їх країнам-союзникам по НАТО, як величезну ласку, та й те – далеко не всім. І тут раптом – така конфузія: два джипа та одна конюшня перетворили грізних бойових скакунів... на поні. Яких можна в повітрі хоч "попестити", а хоч "погодувати". Й, головне – подолати страх перед ними. Негарно вийшло, ой негарно...

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