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      Победа в группе Лиги Наций и выход в элитный дивизион: каким был 2018 для сборной Украины

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      Победа в группе Лиги Наций и выход в элитный дивизион: каким был 2018 для сборной Украины

      Национальная сборная Украины по футболу заканчивает 2018 год в топ-30 лучших команд в рейтинге ФИФА. После удачного выступления в Лиге Наций сборная Украины сумела удержаться на 28 строчке итогового рейтинга лучших сборных мира по версии ФИФА.

      Ротация состава и смена тактики от Андрея Шевченко

      2018 год команда под руководством Андрея Шевченко начала с товарищеских матчей со сборными Саудовской Аравии, Японии, Марокко и Албании.

      Сборная переживала кадровые трудности, ведь немало футболистов команды не получали игровой практики в своих клубах. Команда значительно помолодела под руководством Шевченко, в ней дебютировали 20 футболистов. Ряды сборной пополнили молодые, техничные и креативные игроки. Новое поколение футболистов, среди которых Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Роман Яремчук и Андрей Лунин, способно создать конкуренцию в команде и усилить Национальную сборную.

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      За всю историю Национальной сборной Украины Андрей Шевченко выставил самый молодой состав на матч с Турцией. Средний возраст команды составил 23,3 года. В товарищеском матче с Саудовской Аравией 19-летний голкипер Андрей Лунин стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины.

      Нынешняя сборная изменила модель игры. Еще три года назад наша команда делала ставку на защиту и играла вторым номером, выбегая в контратаки. В то же время, эта игровая модель не давала возможности успешно играть против более низких по уровню команд, которые закрывались на своей половине поля. Андрей Шевченко после неудачи в отборе к чемпионату мира-2018, не отступил от внедрения новой модели игры. Теперь команда делает ставку на контроль мяча, средние и короткие передачи и игру первым номером.

      Беспроигрышная серия

      Благодаря удачной игре сборная Украины в 2018 году продемонстрировала одну из самых продолжительных победных серий в своей истории. Команда Шевченко продержалась без поражений в течение девяти матчей. С ноября прошлого года украинцы выиграли шесть матчей и трижды сыграли вничью.

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      Первый матч в 2018 был товарищеским с Саудовской Аравией. Украина доминировала, контролировала мяч, но пройти насыщенную защиту соперника было непросто. В конце концов, украинцы поразили ворота соперников, однако соперники быстро сравняли счет, забив в ворота Андрея Лунина. Сборная продемонстрировала тот же футбол, что и на отборе к чемпионату мира. Главный тренер остался недоволен реализацией моментов. Матч оказался затянутым и на невысоких скоростях – в итоге голевая ничья (1:1) и неоднозначная игра.

      В матче с Японией наша сборная минимально переиграла соперника (2:1). Тренерский штаб кардинально изменил состав на матч с Японией в сравнении с матчем против Саудовской Аравии. В общем игра выглядела живо, команды сразу шли вперед. Замены тренерского штаба стали удачными и команда вырвала победу у Японии, хотя во втором тайме темп игры и снизился.

      Матч со сборной Марокко закончился нулевой ничьей. В первом тайме команды создали несколько опасных моментов, а во втором борьба переместилась ближе к центру поля. В составе нашей команды дебютировали два игрока "Динамо" Никита Бурда и Николай Шапаренко.

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      В отличие от игры с марокканцами, в матче с Албанией сборная Украины полностью контролировала ход поединка. По два мяча забили Ярмоленко и Коноплянка. Однако на 88 минуте албанцы смогли отыграть один мяч.

      Еще одну ничью одержала сборная Украины в выездном товарищеском матче с Италией. Хозяева доминировали и отрыли счет на 55 минуте. Италия в первом тайме выглядела значительно сильнее и часто штурмовала ворота Пятова, но во втором тайме наша команда сыграла значительно увереннее и сравняла счет точным ударом Малиновского в угол.

      Досрочная победа в Лиге Наций

      В Лиге Наций мало кто надеялся на успех команды Шевченко. Украинцы неудачно выступили в предыдущем отборочном турнире и не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира, заняв третье место в группе. К тому же, украинцев ожидали сильные соперники в Лиге Наций: чехи и словаки.

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      Перед игрой с чехами на выезде многие эксперты и болельщики сходились во мнении, что Чехия и Украина равные соперники. В стартовом составе сборной Украины впервые за девять лет не было ни одного игрока "Динамо". Уже на четвертой минуте мы пропустили быстрый мяч. Команда Шевченко контролировала мяч, и сравняла счет под конец первого тайма. Украинцы больше 20 раз пробили по воротам соперника, среди которых 9 раз в створ ворот. На последних минутах матча украинцы проявили характер и вырвали победу со счетом 2:1.

      Матч со Словаками опять обнаружил острую проблему с реализацией моментов. Украинцы владели мячом и нанесли 9 ударов по воротам сборной Словакии. В начале второго тайма встречи словаки перехватили инициативу. Темп игры неуклонно падал, как и количество угрозы, создаваемой игроками Шевченко. Единственный забитый гол был с пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко. Обеим командам не хватало остроты в атаке. Украина заметно боялась рисковать.

      Украинцам, чтобы досрочно выиграть группу, оставалось только не проиграть чехам. Наша сборная шла вперед, и благодаря мощному удару с 28 метров Руслана Малиновского одержала победу.

      Подопечные Шевченко досрочно обеспечили себе первое место в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Наша команда стала первой сборной, которая обеспечила себе выход в элитный дивизион и встретится с сильнейшими командами Европы.

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      Досрочный выход из группы дал возможность Андрею Шевченко в игре со Словакией поэкспериментировать с составом, дав возможность проявить себя молодым игрокам, которые реже выходили на футбольное поле. Следствием изменения тактики стала невнятная игра и много ошибок. Украина впервые с 2006-го года пропустила четыре мяча в официальном матче. В начале второго тайма украинцы отыграли один мяч. Гол Евгения Коноплянки в ворота Словакии вошел в пятерку лучших голов тура по версии УЕФА. В итоге команда четыре раза вынимала мяч из сетки своих ворот – 4:1.

      Команда одерживает три победы и с девятью очками попадает в элитный дивизион, где сыграет в 2020 году. Сборная Украины получила дополнительный шанс в отборочном турнире к Евро-2020. Если команде Андрея Шевченко в 2019 году не удастся преодолеть квалификацию в классическом формате, она попадет в дополнительный стыковой турнир. Пока среди потенциальных соперников украинцев Швеция, Дания и Босния и Герцеговина.

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      Последний матч в этом году был со сборной Турции. Обе команды уже завершили выступления в Лиге Наций, поэтому эта товарищеская встреча несла формальный характер. Шевченко снова вносил определенные коррективы в состав команды. В матче вышло сразу 7 игроков, которые еще могут выступать за молодежную сборную. Команды начали бодро, на старте обменялись моментами. Наша команда удачно атаковала и почти все атаки заканчивались ударами, однако для забитого мяча не хватило точности. В первом тайме наша команда выглядела интереснее и неплохо комбинировала. Во втором тайме подопечные Шевченко преимущественно оборонялись, а турки играли активнее. Результат закономерен – нулевая ничья.

      Теги: Футбол Спорт Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Публикации Александр Зинченко Статьи Евгений Коноплянка Андрей Ярмоленко Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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