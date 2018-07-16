Победитель Кубка Стэнли трагически утонул в озере

Бывший вратарь "Атланта", обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго" Рэй Эмери 15 июля утонул в озере Онтарио возле города Гамильтон

Как сообщил инспектор, работавший на озере в это время, изданию Larry Brown Sports, Эмери отдыхал на природе вместе с друзьями.

Читайте также: Украинская хоккейная лига попала в топ-10 лиг мира по необычному показателю

Эмери известен своим выступлением за ряд клубов НХЛ. Он был выбран на драфте-2001 "Оттавой" и провел в составе "Сенаторз" 5 сезонов. Затем один год канадец сыграл в КХЛ в составе "Атланта", став участником Матча звезд КХЛ.

Позже Эмери вернулся в НХЛ, где играл за "Филадельфию", которая в сезоне-2009/10 дошла до финала Кубка Стэнли. В 2011 году канадец стал игроком "Чикаго", с которым в сезоне-2012/13 единственный раз в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

Последний сезон на профессиональном уровне хоккеист провел в 2015/16 годах, когда выступал за немецкий "Адлер".