МастерШеф Подростки: победителем стала Анастасия Кобыляцкая

Финал кулинарного реалити-шоу "МастерШеф. Подростки" вышел на канале СТБ 30 мая. Победителем кулинарного стала Настя Кобыляцкая, которая соревновалась в суперфинале с Таней Куриленко и Каролиной Залевской.

В 18 выпуске "МастерШеф. Подростки" подростки прошли через суперфинал, и мы наконец узнали имя лучшего кулинара страны. Три талантливых суперфиналистки – Настя Кобыляцкая, Таня Куриленко и Каролина Залевская – сошлись в последней битве за кубок "МастерШеф". Победителем стала Настя Кобыляцкая.

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Допис, поширений Anastasiya (@kucheryashka_sue) 30 Тра 2018 р. о 1:47 PDT

В последнем выпуске шоу состоялся суперфинал "Кулинарного выпускного". В этот день суперфиналистов ожидал настоящий праздник кулинарии, по итогам которого судьи вынесли свои последние вердикты. Каролина Залевская призналась, что очень гордится собой, ведь сумела дойти до такого этапа. Настя Кобыляцкая намерена не останавливаться на достигнутом, а развиваться и идти дальше. Для Тани Куриленко Эктор Хименес-Браво за этот период вообще стал "кулинарным папой".

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Помогали юным кулинарам-выпускникам достойно проходить все испытания, прибавляя опыта и смелости, лучшие из лучших: незаменимый Эктор Хименес-Браво, муза шоу Татьяна Литвинова и креативный Дмитрий Горовенко. Они отдавали себя полностью, не жалея знаний и времени, чтобы выпустить из главной кухни проекта достойных кулинаров.

Суперфиналисткам нужно было приготовить изысканное ресторанное меню из трех позиций: закуска, основное блюдо и десерт. На приготовление блюд подростки имели всего 3 часа.

МастерШеф 7 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: видео финального испытания

Каролина Залевская угостила судей проекта креветками с биском и тремя видами крема. И хоть биска было маловато, однако блюдо понравилась звездным дегустаторам. Основным блюдом девушка выбрала каре ягненка соблазнительно-розового цвета. Судьи отметили идеальный вкус мяса, однако отметили, что участница использовала мало техник в приготовлении. Каролина сделала большую ошибку в выборе десерта: кулинар приготовила кампоте, добавив слишком много желатина.



Финал проекта МастерШеф 7 сезон: Каролина Залевская

Таня Куриленко подала оригинальную закуску – идеально прожаренный тунец в фисташковой панировке с соусом голландез. Для приготовления каре ягненка девушка выбрала технику slow cooking, пытаясь удивить звездных судей. Однако не угадала со степенью прожарки блюда. На десерт Таня накормила прихотливых судей муссом с бисквитом дакуаз, кокосовой меренгой и желе из манго.

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Финал проекта МастерШеф 7 сезон: Таня Куриленко

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Победительница Анастасия Кобыляцкая поразила судей своим талантом. Девушка приготовила свекольно-гранатовые каннеллони с сыром горгонзола, чем вызвала восторг у судей. Известные кулинары были удивлены количеством использованных техник и балансом вкусов. Основным блюдом Настя выбрала каре ягненка. Однако порция была слишком маленькой, поскольку во время приготовления блюда участница уронила первый кусок мяса.

В завершение Настя удивляла судей оригинальной вариацией "Сант-Оноре". От десерта, приготовленного девушкой, дегустаторы были в восторге, однако нижняя часть блюда желала лучшего.

Допис, поширений Anastasiya (@kucheryashka_sue) 30 Тра 2018 р. о 3:21 PDT

По результатам голосования судей, Настя Кобыляцкая завоевала титул лучшего кулинара страны и получила 100 000 гривен. Она также поедет учиться в престижную кулинарную школу.

МастерШеф 7 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: видео финала проекта