Оскар 2018: Гэри Олдмен стал лучшим актером

90-я церемония награждения кинопремией "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). В категории "Лучшая мужская роль" победил Гэри Олдмен, который исполнил главную роль в фильме "Темные времена".

Объявление победителей премии "Оскар-2018" состоялось в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Дата проведения церемонии в этом году была перенесена с февраля на март из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые прошли с 9 по 25 февраля в Корее.

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Во время церемонии вручили награды в 24-х номинациях. В одной из главных категорий – "Лучшая мужская роль" – победил актер Гэри Олдмен, который сыграл главную роль в фильме "Темные времена".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/eg9R3V4y7W — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.



Победитель Оскар 2018 в номинации "Лучший актер" – Гэри Олдмен

Всего же в этой категории были номинированы 5 актеров.

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Оскар 2018: номинанты в категории "Лучшая мужская роль":

• Тимоти Шаламе ("Назови меня своим именем");

• Дэниэл Калуя (Ловушка);

• Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить");

• Гэри Олдмен ("Темные времена");

• Дэнзел Вашингтон ("Роман Дж. Израэль, Esq").

Фильм "Темные времена" (Darkest Hour) был номинирован в шести категориях на "Оскар" – "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая операторская работа", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший грим".



Победитель Оскар 2018 в номинации "Лучший актер" – Гэри Олдмен

Через полгода после премьеры нашумевшей военной драмы Кристофера Нолана "Дюнкерк" на экраны вышел фильм от режиссера Джо Райта "Темные времена", который рассказывает о тех же майских днях 1940 года. Только теперь в центре повествования не британские военнослужащие, зажатые между морем и гитлеровской армией в наступлении, а человек, который, помимо прочего, принимал решение о том, каким образом спасать эти три с лишним сотни тысяч жизней – новый премьер-министр Великобритании, сэр Уинстон Черчилль.

Кадр из фильма "Темные времена"



Фильм рассказывает о том месяце жизни легендарного политика, когда он получил высокий государственный пост вместе с ужасным бременем ответственности за страну, которой надлежало активно вступить во Вторую мировую войну. Исполнить главную роль в картине доверили Гэри Олдмену – актеру, мало чем похожему на свой исторический прототип. Впрочем, авторы картины сделали ставку на умение Олдмэна перевоплощаться. И, конечно, на продвинутый пластический грим. И они не прогадали.

Победитель Оскар 2018 в номинации "Лучший актер" – Гэри Олдмен

Фактически, Олдмен как таковой на экране отсутствует – ни выражение глаз, ни улыбка, ни мимика, ни осанка, ни походка не выдают актера. Перед зрителем полный, сутулый, лысоватый, пожилой, но при этом достаточно бодрый и решительный человек с характерным тяжелым взглядом.

Впрочем, основная заслуга в части правдоподобия, искренности и эмоциональной напряженности фильма лежит все-таки на самом Олдмене. Убери его из кадра и замени кем-то менее одаренным, и превалировать начнет заложенный в сценарий пафос борьбы.

Фильм "Темные времена": трейлер