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Оскар 2018: лента "Форма воды" победила в категории "Лучший фильм"

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Победитель Оскар 2018 в номинации Лучший фильм –
Победитель Оскар 2018 в номинации Лучший фильм – "Форма воды" / 24 Канал

90-я церемония награждения кинопремии "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). В одной из главных категорий – "Лучший фильм" – победу одержал фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.

Объявление победителей премии "Оскар-2018" состоялось в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Дата проведения церемонии в этом году была перенесена с февраля на март из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые прошли с 9 по 25 февраля в Корее.

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Во время церемонии вручили награды в 24-х номинациях. В одной из главных категорий – "Лучший фильм" – победу одержала лента "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. "Оскар" за лучший фильм считается самой важной и престижной премией, поскольку является высоким отличием в целом всей работы над картиной: режиссеров, актеров, композиторов, сценаристов, операторов и всех остальных, кто приложил усилия для ее создания.

Всего в этой категории было номинировано аж 9 фильмов.

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Номинанты на премию "Оскар 2018" в категории "Лучший фильм":

• "Назови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино);
• "Темные времена" (режиссер Джо Райт);
• "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан);
• "Ловушка" (режиссер Джордан Пол);
• "Леди-Птица" (режиссер Грета Гервиг);
• "Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон);
• "Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг);
• "Форма воды" (режиссер Гильермо дель Торо);
• "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" (режиссер Мартин МакДонах).

Фильм "Форма воды" (The Shape of Water) был номинирован в 13-ти категориях на "Оскар" из 24 возможных! Это рекорд в этом году. Из основных номинаций стоит отметить – "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль" и "Лучший оригинальный сценарий".

​Переможець Оскар 2018 в номінації
Победитель Оскар 2018 в номинации "Лучший фильм" – "Форма воды"

Фэнтезийный триллер "Форма воды" является очередным фильмом известного режиссера Гильермо дель Торо. Сценарий он писал в паре с Ванессой Тейлор. В целом работа над фильмом заняла у режиссера 6 лет. В одном из интервью он признался, что писал сценарий, видя исполнительницей главной роли только Салли Хокинс.

События разворачиваются в начале 60-х годов в разгар холодной войны. В секретной правительственной лаборатории работает уборщицей немая женщина по имени Элиза Эспозито. Вместе с напарницей Элиза моет пол, туалеты, убирает в кабинетах. В общем, выполняет рутинные, давно заученные задачи. Однообразная жизнь нарушает прибытие в лабораторию нового объекта исследований. А точнее субъекта.

​Переможець Оскар 2018 в номінації
Победитель Оскар 2018 в номинации "Лучший фильм" – "Форма воды"

Им становится выловленный в бассейне Амазонки человек-амфибия. Индейцы поклонялись ему как божеству. Военные хотят приручить. Если не получится – усыпить и препарировать. Элиза же постепенно проникается к субъекту симпатией, которая перерастает в любовь.

Режиссер в фильме снова показал универсальную, объемную, фундаментальную сказку о правильном и неправильном, добре и зле, о монстрах в человеческом обличье и о настоящей любви. Завораживает, как в одном фильме уживаются мелодрама, шпионский триллер и сказка. При этом "Форма воды" – самая смешная картина в фильмографии дель Торо. Здесь шутят каждые пять минут.

​Переможець Оскар 2018 в номінації
Победитель Оскар 2018 в номинации "Лучший фильм" – "Форма воды"

Награды: фильм получил высшую награду на Венецианском кинофестивале в рамках Венецианского биеннале – "Золотой лев". Кроме этого, фильм был номинирован в семи категориях на "Золотой глобус", в двух из них он одержал победу "Лучший режиссер" и "Лучшая музыка к фильму". На кинопремии "Выбор критиков" фильм был номинирован в двух категориях, в которых и одержал победу "Лучший фильм" и Лучший режиссер ".

Кроме 13 номинаций на "Оскар", фильм имеет рекордных 12 номинаций в категориях на премию BAFTA (британский аналог "Оскара").

Фильм "Форма воды": трейлер

Теги: Новости Украины LifeStyle Голливуд Новости культуры Кино Оскар-2018 Оскар
Источник: 24 Канал
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