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Победитель проекта "Танцы со звездами" Игорь Кузьменко впервые станет отцом

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Игорь Кузьменко и Александра впервые станут родителями
Игорь Кузьменко и Александра впервые станут родителями / tsn.ua

Украинский танцовщик и победитель телевизионного проекта "Танцы со звездами" сообщил радостную новость – его жена Александра беременна и они впервые станут родителями.

Об этом партнер Натальи Могилевской по танцевальному проекту рассказал в эксклюзивном интервью журналу "Теленеделя", передает ТСН.

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Несмотря на постоянные паузы с организацией свадьбы, жена Игоря обрадовала его новостью об ожидании ребенка.

Жена хотела устроить сюрприз. Но мы давно мечтали о ребенке и шли к этому, и я постоянно у неё спрашивал: "Нет? Еще нет?". В итоге, когда оказалось, что "да", она не удержалась и сразу же призналась,
– признался Игорь.

Танцовщик добавил, что из-за тяжелого графика работы супруги планировали устроить свадьбу в августе, но пришлось её отложить на более позднее время. Впоследствии Игорь и Александра решили просто расписаться и подождать удобного случая для свадьбы.

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"Мы решили для начала просто расписаться – без свадьбы. Точнее, я решил – жена даже не знала об этом. Устроил ей сюрприз, приведя 14 февраля в ЗАГС. Вечером отпраздновали с родными, а уже ночью я выехал в Киев – у меня там было мероприятие. Позже, когда будет больше времени, устроим нормальную свадьбу – такую, о которой мечтает жена", – поделился хореограф.

Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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