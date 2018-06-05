Победителем Krona Park Workout Сup 2018 стал спортсмен из Николаева Константин Шаповалов

В минувшую субботу, 2 июня, в Броварах прошел спортивный турнир Krona Park Workout Сup 2018. Лучшим воркаутером среди двух десятков спортсменов со всей Украины был признан Константин Шаповалов из Николаева. Победителя определили судьи – лидеры и идеологи этого движения в нашей стране, представлявшие Харьков, Днепр и Киевскую область: Иван Крыленко, Евгений Кочерга и Олег Кривонос.

Соревнования по воркауту было посвящено открытию в Броварах нового спортивного объекта – специализированной площадки для силовых видов спорта в городском парке на улице Симоненко. Стоит отметить, что парк был создан недавно. В конце прошлого года его ввел в эксплуатацию застройщик ЖК "Крона Парк" – компания "Альянс Новострой", которая занимается системным развитием прилегающего микрорайона этого столичного сателлита.

Победители турнира Krona Park Workout Сup 2018, который состоялся в Броварах под Киевом

Мы рады тому, что уже в день открытия площадка для воркаута стал местом проведения столь масштабных соревнований. И участники, и зрители смогли убедиться в ее функциональности и высокому качеству проведенных работ,

– отметил Юрий Мавродиев, независимый эксперт и местный общественный деятель, который в свое время стал одним из инициаторов создания парка.

В Броварах прошел спортивный турнир Krona Park Workout Сup 2018

Интересно, что активное участие в организации Krona Park Workout Сup 2018 взял броварчанин Дмитрий Семенов – известный популяризатор воркаута в нашей стране и победитель телевизионного шоу "Украина имеет талант". Он высоко оценил работу создателей нового спортивного объекта, отметив его функциональность и доступность занятий спортом для всех жителей Броваров.