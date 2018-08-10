Победителя Tour de France задержали за нападение на проститутку

Победитель веломногодневки Tour de France-1997 Ян Ульрих был арестован полицией Франкфурта за нападение на проститутку.

Девушка обратилась в администрацию отеля, которая позже вызвала правоохранительные органы, пишет Spiegel.

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Меньше недели назад Ульрих попал в другой неприятный инцидент. Бывший велогонщик забрался в соседнюю виллу на Балеарских островах и начал угрожать хозяину дома метлой. Владельцем недвижимости оказался австрийский актер Тиль Швайгер. Тогда спортсмена тоже арестовали, но отпустили уже на следующий день.

44-летний Ульрих, кроме Tour de France, выигрывал еще и Вуэльту. На Олимпийских играх в Сиднее-2000 он завоевал золотую медаль в командной гонке и трижды становился чемпионом мира.

После завершения карьеры велогонщик часто страдал от депрессии, набрал лишние килограммы и несколько раз попадал в неприятности, связанные с законом. В мае 2015 года он стал виновником крупной аварии и был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

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