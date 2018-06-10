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Победительница 4 сезона шоу "Холостяк" вышла замуж

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Анна Селюкова вышла замуж
Анна Селюкова вышла замуж / Instagram

В субботу, 9 мая, победительница 4 сезона романтического шоу "Холостяк" Анна Селюкова вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова.

Свадьбу праздновали в одном из загородных ресторанов Киева, на которую были приглашены около 75 гостей, которые приехали из разных стран мира. Анна Селюкова показала подписчикам подготовку к церемонии на своей странице в Instagram.

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Допис, поширений Eugene (@ekatchalov)

На свадьбе победительница "Холостяка" сменила два платья – одно от украинского дизайнер Katerina Kvit, второе – микс от американского и украинского бренда. После свадьбы молодожены поедут в медовый месяц в любимую Италию, а план путешествия помогли составить друзья.

переможниця холостяка анна селюкова вийшла заміж
Анна Селюкова вышла замуж / Instagram

 

Хочу в Италию на дегустацию ️

Допис, поширений Анна Селюкова (@anna_selyukova)

 

 

Допис, поширений Анна Селюкова (@anna_selyukova)

 

Допис, поширений Анна Селюкова (@anna_selyukova)

Напомним, к финалу 4 сезона шоу "Холостяк" пришли две девушки – Анаит и Анна. Константин Евтушенко выбрал Анну Селюкову и подарил ей кольцо. Но отношения между молодыми людьми, по неизвестной причине, так и не сложились. Позже оказалось, что Константин Евтушенко женился на спортсменке Наталье Добрынской

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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