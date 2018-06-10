Победительница 4 сезона шоу "Холостяк" вышла замуж

В субботу, 9 мая, победительница 4 сезона романтического шоу "Холостяк" Анна Селюкова вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова.

Свадьбу праздновали в одном из загородных ресторанов Киева, на которую были приглашены около 75 гостей, которые приехали из разных стран мира. Анна Селюкова показала подписчикам подготовку к церемонии на своей странице в Instagram.

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Допис, поширений Eugene (@ekatchalov) 10 Чер 2018 р. о 2:52 PDT

На свадьбе победительница "Холостяка" сменила два платья – одно от украинского дизайнер Katerina Kvit, второе – микс от американского и украинского бренда. После свадьбы молодожены поедут в медовый месяц в любимую Италию, а план путешествия помогли составить друзья.



Анна Селюкова вышла замуж / Instagram

Допис, поширений Анна Селюкова (@anna_selyukova) 2 Січ 2018 р. о 8:35 PST

️ Допис, поширений Анна Селюкова (@anna_selyukova) 30 Чер 2017 р. о 9:51 PDT

Напомним, к финалу 4 сезона шоу "Холостяк" пришли две девушки – Анаит и Анна. Константин Евтушенко выбрал Анну Селюкову и подарил ей кольцо. Но отношения между молодыми людьми, по неизвестной причине, так и не сложились. Позже оказалось, что Константин Евтушенко женился на спортсменке Наталье Добрынской