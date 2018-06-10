Победительница 4 сезона шоу "Холостяк" вышла замуж
В субботу, 9 мая, победительница 4 сезона романтического шоу "Холостяк" Анна Селюкова вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова.
Свадьбу праздновали в одном из загородных ресторанов Киева, на которую были приглашены около 75 гостей, которые приехали из разных стран мира. Анна Селюкова показала подписчикам подготовку к церемонии на своей странице в Instagram.
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На свадьбе победительница "Холостяка" сменила два платья – одно от украинского дизайнер Katerina Kvit, второе – микс от американского и украинского бренда. После свадьбы молодожены поедут в медовый месяц в любимую Италию, а план путешествия помогли составить друзья.
Анна Селюкова вышла замуж / Instagram
Напомним, к финалу 4 сезона шоу "Холостяк" пришли две девушки – Анаит и Анна. Константин Евтушенко выбрал Анну Селюкову и подарил ей кольцо. Но отношения между молодыми людьми, по неизвестной причине, так и не сложились. Позже оказалось, что Константин Евтушенко женился на спортсменке Наталье Добрынской