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Победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай приехала в Киев: известна причина

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Нетта Барзилай приехала в Киев
Нетта Барзилай приехала в Киев / Фото из свободных источников

Израильская певица Нетта Барзилай посетила столицу Украины. В Киеве звезда пробудет до вечера 11 июля.

Нетта Барзилай, которая получила мировую славу благодаря победе на песенном конкурсе Евровидение 2018, решила приехать в Киев. В центре столицы певица снимает новый клип.

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Известно, что съемки прошли возле Киевского музея истории. Украинцы узнали Нетту Барзилай и сняли на несколько секунд видео, на котором видно, что певица уселась на мягкий диван и крутится на нем, когда мимо пробегают мужчины в форме.

Кроме этого, Нетту увидели в городе Буча, что недалеко от столицы. Там в парке звезда участвовала в съемках на том же диване.

По информации ТСН, артистка пробудет в Киеве до вечера 11 июля. Сейчас съемки видеоклипа продолжаются на киевской Борщаговке. Сразу после завершения работы Нетта Барзилай вернется в Израиль.

Напомним, что 12 мая в Португалии состоялся финал Евровидения 2018. По результатам голосования зрителей и жюри, конкурсант из Израиля Нетта Барзилай одержала победу. Вокалистка оригинально спела песню "Toy", которая и стала новым мировым хитом, получив более 14 миллионов просмотров на YouTube-канале.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Нетта Барзилай Новости Киева
Источник: 24 Канал
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