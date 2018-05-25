Победительницей 8 сезона шоу Холостяк стала Иванна
В финале 8 сезона шоу "Холостяк" победила участница Иванна. Именно ее холостяк Рожден Ануси выбрал среди 26 участниц проекта.
В финале 8 сезона Холостяка остались две девушки – Галина и Иванна. Однако, Рожден выбрал Иванну.
При встрече с Галиной Рожден заявил, что эмоциональность девушки его приворожила, ведь с ней никогда не будет грустно. Однако, его настораживает, что Галя требует слишком много внимания. Но он музыкант, поэтому он не сможет уделять ей внимание 24 часа в сутки. Поэтому он не может ее выбрать. Девушка покидает проект.
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Поэтому избранницей Рождена становится Иванна. Он признался, что они с девушкой очень похожи, поэтому он верит, что у их пары есть будущее.
Иванна закончила Киевский национальный университет культуры и искусств, менеджмент социокультурной деятельности. Сейчас работает переводчиком польского языка.
"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".
Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).
В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.