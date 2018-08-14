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Победительница Мисс Украина Вселенная 2018 – Карина Жосан: фото и биография красавицы

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Мисс Украина Вселенная 2018: победительницей стала Карина Жосан
Мисс Украина Вселенная 2018: победительницей стала Карина Жосан / Miss Ukraine Universe 2018

14 августа состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Победительницей стала – Карина Жосан. Фото и биография красавицы, которая представит нашу страну на самом престижном мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018" – далее в материале.

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Церемония "Мисс Украина Вселенная 2018" традиционно состоялась в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. Всего в финал конкурса попало 18 красавиц. Победительницей жюри выбрали .Карину Жосан, именно она представит Украину на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018".

 

Miss Universe Ukraine 2018 is Karina Zhosan @karina_zhosan

Публикация от Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe)

Карина Жосан – одесситка. Ей 23 года, ее рост достигает 179 сантиметров.

Победительнице конкурса во время церемонии награждения "Мисс Украина Вселенная 2017" Яна Красникова передала волшебную корону. В конкурсе "Мисс Вселенная" Украина участвует с 2006 года, однако ни разу победу украинки так и не получили.

Карина Жосан рассказывает о том, кто она такая: смотреть видео

Во время конкурса на сцене выступили Полиграф ШарикOFF, TAYANNA, Ivan NAVI, Артем Пивоваров, Constantine, TamerlanAlena, Даша Астафьева, ROZHDEN и DJ NANA.

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Что такое "Мисс Вселенная"?Это самый масштабный и самый престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимают участие около ста претенденток из пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурса сделали замечательные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.

Теги: LifeStyle Новости Украины Мода
Источник: 24 Канал
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