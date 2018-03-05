Оскар 2018: Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой

90-я церемония награждения кинопремией "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). В номинации "Лучшая женская роль" статуэтку получила Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла главную женскую роль в фильме "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури".

Объявление победителей премии "Оскар-2018" состоялось в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Дата проведения церемонии в этом году была перенесена с февраля на март из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые прошли с 9 по 25 февраля в Корее.

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Во время церемонии вручили награды в 24-х номинациях. В одной из главных категорий – "Лучшая женская роль" – победила актриса Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла главную женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/PoVhjsRQwD — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Всего же в этой категории были номинированы 5 актрис.

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Номинация "Лучшая женская роль":

• Салли Хокинс ("Форма воды");

• Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури");

• Марго Робби ("Я, Тоня");

• Сирша Ронан ("Леди Бёрд");

• Мэрил Стрип ("Секретное досье").

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) был номинирован на "Оскар" в шести категориях: "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль второго плана (две номинации), "Лучшая женская роль" , "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая музыка" и "Лучший монтаж".

Победитель Оскар 2018 в номинации "Лучший актриса" – Фрэнсис МакДорманд



Новый фильм Мартина Макдонаха рассказывает о женщине (Фрэнсис МакДорманд), которая пытается заставить полицейских искать убийцу своей дочери, заказав билборды с надписями: "Умирая, была изнасилована", "Все еще никаких арестов?" и "Как так получилось, шеф Уиллоуби?".

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine) 4 Бер 2018 р. о 11:59 PST



​Победитель Оскар 2018 в номинации "Лучший актриса" – Фрэнсис МакДорманд

Идея зародилась в голове Макдонаха 20 лет назад, когда режиссер путешествовал по США и проезжал на машине мимо двух щитов, с помощью которых кто-то пытался добиться правосудия. В фильме есть черный юмор, отборный мат, насилие и грусть – все то, за что полюбился "Залечь на дно в Брюгге".

Победитель Оскар 2018 в номинации "Лучший актриса" – Фрэнсис МакДорманд



Награды: фильм был номинирован на высшую награду на Венецианском кинофестивале в рамках Венецианского биеннале – "Золотой лев". Однако уступил победу фильму "Форма воды". Но без наград на Венецианском кинофестивале фильм не остался – он получил статуэтку "Золотая Озелла" за лучший сценарий.

Также фильм был номинирован в шести категориях на "Золотой глобус", в четырех из них он одержал победу – "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший сценарий".



Фильм "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури": трейлер