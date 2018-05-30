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От пацанки до панянки, 3 сезон: Яна стала победительницей

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От пацанки до панянки, 3 сезон: кто победил
От пацанки до панянки, 3 сезон: кто победил / Новый канал

Финал шоу "От пацанки до панянки" 3 сезон вышел на "Новом канале" 30 мая. В финале за звание победительницы соревновались трое девушек – Дарья Куровская, Яна Ковальская и Дина Абу Зейтер.

По результатам финала, победительницей стала Яна Ковальская. Девушка получила награду от Ольги Фреймут – золотую брошь. Кроме этого, она стала обладательницей главного приза проекта – звание настоящей барышни и 100 тысяч гривен.

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В финале шоу "От пацанки до панянки" три участницы проекта составляли три экзамены, по результатам которых их допустили к балу. Первым испытаний для девушек был экзамен по кулинарии. Участницы шоу должны были очистить курицу от перьев и запечь ее с рисом, апельсинами, яйцами и черносливом. Блюдо Дарьи Курской было лучшим, хоть девушка и не дала всех ингредиентов. А вот кулинарные способности Яны Ковальской и Дины Абу Зейтер желали лучшего: девушки недопекли и неправильно очистили мясо.

Вторым этапом испытания был экзамен по грации. Три ученицы Школы барышень должны были за 15 минут выучить танец профессиональных балерин. Экзамен показал звездным учителям, насколько участницы шоу внимательные и грациозные. По результатам экзамена Дарье посоветовали работать над пластикой, а Дине Абу Зейтер – прекратить смотреть во время танца в пол и поработать над уверенностью.

Лучше всего в экзамене проявила себя Яна: девушка, которая никогда не занималась танцами, показала грацию и пластичность. Однако она травмировалась во время выступления. Яна подвернула себе ногу, но дотанцевала до конца.

От пацанки до панянки 3 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: первые два экзамена финала проекта

 

Перед балом звездные судьи подготовили еще одно испытание для участниц шоу: девушки должны были дать ответы на вопросы, проявив свои интеллектуальные способности. Это задание оказалось самым сложным для девушек. По результатам экзамена, Яна дала правильные ответы на 6 вопросов, а Дарья и Дина – на 4.

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Хоть девушки не идеально выполнили все задания, однако к церемонии награждения допустили всех трех финалисток. Перед балом Яне, Дарии и Дине дали еще одно психологическое задание – девушки должны были сокрушить гипсовую статую, символически распрощавшись со своим предыдущим образом жизни. Со словами "Я больше не вернусь к прошлому" они справились с заданием, а затем предстали на балу в образах настоящих леди.

От пацанки до панянки 3 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: последние испытания для учениц

 

По результатам голосования звездных учителей, победу одержала Яна Ковальская. Она всегда выделялась среди других участниц проекта "От пацанки до панянки", ведь никогда не шла на поводу других.

До участия в шоу Яна работала администратором в салоне красоты. Девушка решила изменить свой стиль жизни, ведь часто употребляла алкоголь и принимала участие в шумных вечеринках. Финалистка шоу была замужем, однако ее брак распался из-за того, что Яна часто становилась жертвой побоев в семье. И хотя девушка является чемпионкой Украины и вице-чемпионкой Европы по кикбоксингу, она не могла себя защитить. И главной причиной участия в проекте стало желание избавиться от алкогольной зависимости. Поскольку Яна воспитывает 5-летнюю дочку, именно это для нее было самым важным.

Я действительно хочу быть хорошей матерью и снова стать женой. С предыдущим мужем развелась, потому что он бил меня. Скучаю за дочкой, но понимаю, что желание учиться в Школе леди сильнее, чем желание вернуться домой. Я же делаю все это ради своего ребенка,
– признавалась Яна перед проектом.

 

 

Реалити-шоу "От пацанки до панянки" 3 сезона 2018 снято по формату британского проекта "From Ladette to Lady", в котором принимают участие девушки в возрасте от 18 до 30 лет. У всех участниц шоу тяжелый характер, вредные привычки и проблемы в личной жизни. Проект "От пацанки до панянки" 3 сезон дает им возможность навсегда изменить свою жизнь к лучшему и стать настоящими леди.

Пятнадцать долгих и мучительных недель участницы проекта "От пацанки до панянки-3" превращались из грубых, невоспитанных пацанок в прекрасных и чопорных леди. А помогали им в этом непростом деле изысканная и изящная телеведущая Ольга Фреймут, стилист Ирина Дюденко и преподаватель ораторского искусства Андрей Бурлуцкий. Стоит отметить, это первый мужчина за все три сезона проекта.

В 14 выпуске проекта "От пацанки до панянки" (23 мая), как гром среди ясного неба, появилась на проекте Даша Куровская, которую даже успели отправить домой. Ольга Фреймут решила дать девушке шанс побороться за победу увидев, как ужасно и недопустимо вели себя некоторые участницы в Индии.

Теги: Новости Украины Ольга Фреймут LifeStyle
Источник: 24 Канал
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