14:25
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Победительница розыгрыша квартиры от DIM group подписала документы на квартиру

114 Читати новину українською
Победительница розыгрыша Оксана Левчина и управляющий партнер DIM group Александр Насиковский
Победительница розыгрыша Оксана Левчина и управляющий партнер DIM group Александр Насиковский

Оксана Левчина подписала договор и стала полноправной владелицей однокомнатной квартиры в жилом комплексе "Метрополис"

Об этом сообщает сайт segodnya.ua. Как известно, девелопер DIM group разыграл квартиру в рамках "Зимової країни на ВДНГ". На сцене "Запальної масляної " 17 февраля 2018 года девелопер провел финал розыгрыша квартиры в жилом комплексе "Метрополис", что на Теремках.

Согласно условиям акции, к розыгрышу квартиры мог приобщиться каждый, кто приобрел входные билеты на локации "Зимової країни на ВДНГ" и регистрировал их уникальные коды на сайте vdng.ua. Желающих выиграть квартиру было более двух тысяч.

Победитель был определен с помощью генератора случайных чисел – сервиса random.org. Владелицей квартиры в уникальном жилом комплексе на улице Академика Заболотного, 1 стала студентка Оксана Левчина. В пятницу Оксана подписала договор и стала полноправной владелицей однокомнатной квартиры площадью 40,7 кв. м популярной европейской планировки с просторной кухней-гостиной.

Для победительницы выигрыш стал очень приятной неожиданностью.

"Очень неожиданный и приятный подарок! Вообще я надеялась на удачу, но это фантастика какая-то, – рассказала счастливая обладательница квартиры. – Я уже побывала на стройке и в отделе продаж ЖК "Метрополис", поскольку очень хотела увидеть квартиру. Мне все очень понравилось. Теперь буду с нетерпением ждать сдачи дома. Спасибо большое DIM group за такой честный конкурс!", – восхищается Оксана.

Александр Насиковский, управляющий партнер DIM group лично поздравил Оксану с выигрышем.

"Мы подарили возможность стать обладателем жилья в новостройке класса комфорт плюс, в столичном районе со сформированной инфраструктурой. Рядом с нашим жилым комплексом – станция метро "Теремки", поблизости находятся ТРЦ, школы, спортивные секции, магазины, салоны красоты, аптеки и парикмахерские. В рамках проекта будет разбит парк 2 гектара. Само название проекта указывает на его масштабность и наличие всей необходимой инфраструктуры для жизни на территории новостройки. Это настоящий "город в городе" на территории столичного района", – рассказывает Александр Насиковский.

"Буквально за секунду жизнь этой девушки круто изменилась к лучшему! И это произойдет со всеми, кто решит поселиться в жилых комплексах DIM group", – с улыбкой отметил Александр.

DIM group – девелоперско-строительный холдинг полного цикла, успешно реализовал несколько жилых комплексов в пригороде столицы. В 2017 году ввел в эксплуатацию первую очередь ЖК "Автограф", в 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию двух домов второй очереди ЖК "Автограф" и ЖК "А52" в Киеве. 2 октября 2017 DIM group начал строительство самого масштабного проекта – ЖК "Метрополис" с парком 2 га.

Теги: Недвижимость Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 286
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
350
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1650
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
542
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1296
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук