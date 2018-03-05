Победительница розыгрыша квартиры от DIM group подписала документы на квартиру

Оксана Левчина подписала договор и стала полноправной владелицей однокомнатной квартиры в жилом комплексе "Метрополис"

Об этом сообщает сайт segodnya.ua. Как известно, девелопер DIM group разыграл квартиру в рамках "Зимової країни на ВДНГ". На сцене "Запальної масляної " 17 февраля 2018 года девелопер провел финал розыгрыша квартиры в жилом комплексе "Метрополис", что на Теремках.

Согласно условиям акции, к розыгрышу квартиры мог приобщиться каждый, кто приобрел входные билеты на локации "Зимової країни на ВДНГ" и регистрировал их уникальные коды на сайте vdng.ua. Желающих выиграть квартиру было более двух тысяч.

Победитель был определен с помощью генератора случайных чисел – сервиса random.org. Владелицей квартиры в уникальном жилом комплексе на улице Академика Заболотного, 1 стала студентка Оксана Левчина. В пятницу Оксана подписала договор и стала полноправной владелицей однокомнатной квартиры площадью 40,7 кв. м популярной европейской планировки с просторной кухней-гостиной.

Для победительницы выигрыш стал очень приятной неожиданностью.

"Очень неожиданный и приятный подарок! Вообще я надеялась на удачу, но это фантастика какая-то, – рассказала счастливая обладательница квартиры. – Я уже побывала на стройке и в отделе продаж ЖК "Метрополис", поскольку очень хотела увидеть квартиру. Мне все очень понравилось. Теперь буду с нетерпением ждать сдачи дома. Спасибо большое DIM group за такой честный конкурс!", – восхищается Оксана.

Александр Насиковский, управляющий партнер DIM group лично поздравил Оксану с выигрышем.

"Мы подарили возможность стать обладателем жилья в новостройке класса комфорт плюс, в столичном районе со сформированной инфраструктурой. Рядом с нашим жилым комплексом – станция метро "Теремки", поблизости находятся ТРЦ, школы, спортивные секции, магазины, салоны красоты, аптеки и парикмахерские. В рамках проекта будет разбит парк 2 гектара. Само название проекта указывает на его масштабность и наличие всей необходимой инфраструктуры для жизни на территории новостройки. Это настоящий "город в городе" на территории столичного района", – рассказывает Александр Насиковский.

"Буквально за секунду жизнь этой девушки круто изменилась к лучшему! И это произойдет со всеми, кто решит поселиться в жилых комплексах DIM group", – с улыбкой отметил Александр.

DIM group – девелоперско-строительный холдинг полного цикла, успешно реализовал несколько жилых комплексов в пригороде столицы. В 2017 году ввел в эксплуатацию первую очередь ЖК "Автограф", в 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию двух домов второй очереди ЖК "Автограф" и ЖК "А52" в Киеве. 2 октября 2017 DIM group начал строительство самого масштабного проекта – ЖК "Метрополис" с парком 2 га.