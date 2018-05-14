Победительнице Евровидения 2018 Нетти вручили новый хрустальный микрофон: известна причина

Победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай, представлявшая Израиль, сломала главную награду песенного конкурса – хрустальный микрофон.

Об этом стало известно во время проведения пресс-конференции Нетти Барзилай, видеозапись которой была опубликована в Youtube.

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Как выяснилось, инцидент произошел сразу после того, как победитель Евровидения 2017 португалец Сальвадор Собрал вручил девушке трофей.

Однако, во время пресс-конференции супервайзер конкурса Йон Ула Санд вручил Нетти новый "хрустальный микрофон".

Я слышал, что твой трофей сломался, поэтому я принес тебе еще один,

– сказал Санд и поздравил певицу с победой.

Победительнице Евровидения 2018 Нетти Барзилай вручили новый хрустальный микрофон

Напомним, 12 мая в португальском Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса Евровидение 2018.



По итогам финала, Нетта Барзилай получила 529 баллов (271 пункт – от жюри и 258 – от зрителей), что обеспечило ей победу на нынешнем Евровидении, которое состоялось в Лиссабоне.