Победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай пригласили в Россию

Нынешнюю победительницу песенного конкурса Евровидение-2018 в Лиссабоне, Нетту Барзилай, пригласили в Россию принять участие в премии "Трансформация" телеканал "Муз-ТВ". Певица решила отказаться от предложения.

Как сообщают в российском издании "Life.Ru" со ссылкой на телеграмм канал SUPER, Нетту Барзилай сразу после победы в финале Евровидения 12 мая пригласили на премию "Трансформация" российского телеканала "Муз-ТВ", однако от менеджмента звезды пришел отрицательный ответ.

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Вместо этого 25-летняя звезда Нетта 8 июня, в день российской премии, примет участие в гей-параде в Израиле, потому что для нее это "гораздо важнее". Представители певицы добавляют, что артистку тоже беспокоит, что в России гей-мероприятия не приветствуются.



Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай

Напомним, 12 мая в португальском Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса Евровидение 2018.



По итогам финала, Нетта Барзилай получила 529 баллов (271 пункт – от жюри и 258 – от зрителей), что обеспечило ей победу на нынешнем Евровидении, которое состоялось в Лиссабоне.