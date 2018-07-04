Победы России на ЧМ-2018 высмеяли в сатирической песни: новый клип Васи Обломова
Известный российский музыкант, поэт и композитор Вася Обломов записал новую песню "Спортивная" и видеоклип к ней, в которых высмеял футбольную сборную России. Так, музыкант затронул проблемы современной России, среди которых низкий доход граждан и мизерные пенсии.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
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В частности, в песне говорится:
"Стыдно ли играть в футбол, когда в мире столько зол
Когда пенсии лишают, футболисты забивают
Обсуждаются расклады, президент с премьером рады
Проплатили за победу, НДС подняли деду".
Смотрите клип Васи Обломова на песню "Спортивная":
Источник: 24 канал
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