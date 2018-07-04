Победы России на ЧМ-2018 высмеяли в сатирической песни: новый клип Васи Обломова

Вася Обломов записал песню "Спортивная" про Россию и футбол / Фото из открытых источников

Известный российский музыкант, поэт и композитор Вася Обломов записал новую песню "Спортивная" и видеоклип к ней, в которых высмеял футбольную сборную России. Так, музыкант затронул проблемы современной России, среди которых низкий доход граждан и мизерные пенсии.