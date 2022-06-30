Интервью на ютубе 24 канала начнется 30 июня в 18:30. Одной из главных тем разговора будет бегство оккупантов с острова Змеиный, где их уничтожали украинские военные.

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Какие еще темы будут обсуждаться

Андриана Кучер и Михаил Подоляк обсудят результаты трех важнейших тем этого дня. Одной из них будет серия побед Украины и унижение Путина.

Еще одной важной темой будет бегство оккупантов из Змеиного, откуда их выбили наши защитники. Российское минобороны подтвердило уход своих военных с украинского острова Змеиный. Но признать поражение Кремль не смог, поэтому соврал о "жесте доброй воли".

Добавим, что Михаил Подоляк уже прокомментировал этот жест доброй воли. По его словам, россияне в очередной раз пытаются показать свое поражение как нечто запланированное.

Третья важная тема – обмен пленных защитников Мариуполя. Напомним, что Украина 29 июня провела масштабный обмен военнопленных, среди которых 95 защитников "Азовстали".

Интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 канала: смотрите видео



К слову, накануне Михаил Подоляк предполагал, что война может закончиться в ближайшее время.

Он говорит, что в России гигантское количество ресурсов, из-за чего война в Украине может перейти в затяжной конфликт. По его словам, это война на истощение, в которой граждане России готовы терпеть что угодно.

В то же время Подоляк предполагает, что в России могут начаться необратимые процессы. Именно они приведут, как говорит Подоляк, к внутреннему разрыву в России, что положит конец войне в Украине.