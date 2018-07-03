Побег преступника из Миргородского райсуда: появилась важная информация

Правоохранителям удалось задержать 40-летнего Виталия Суржана, который сбежал из зала Миргородского районного суда с помощью сообщников. Впоследствии злоумышленник скрывался на территории Киева.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в полиции

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Как подчеркивается, пока подробности задержания не разглашаются. Лишь известно, что его задержали накануне, когда он выходил из одного из магазинов, а на след преступника вышли полтавские полицейские.

"Задержали 40-летнего беглеца в ночь на 3 июля оперативники уголовного розыска Полтавщины вместе с коллегами из Киева, работниками СБУ и прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД", – отмечают правоохранители.

Как рассказал начальник полиции Полтавщины Андрей Замахин, мужчина скрывался на территории Киева. Сейчас его отправили в спецучреждение.

К слову, ранее правоохранители задержали троих людей, которые помогли Суржану сбежать из зала суда в Миргороде.

"Среди задержанных: водитель, находившийся за рулем заранее подготовленного автомобиля, женщина, которая передала оружие беглецу и конвойный, который во время судебного перерыва снял наручники с обвиняемого Суржана. Всем троим объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – отмечал Замахин на своей странице в Facebook.

Напомним, 27 июня появилась информация, что из зала Миргородского райсуда прямо во время заседания сбежал 40-летний Виталий Суржан. Подчеркивалось, что мужчину судили по нескольким статьям: бандитизм, разбой, незаконное обращение с оружием и завладение транспортным средством.