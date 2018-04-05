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Лев Парцхаладзе

Побелка бордюров по весне – советская традиция лживой эстетики

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Побелка деревьев
Побелка деревьев / Фото: Лев Парцхаладзе

С чем у вас ассоциируется приход весны? С приходом тепла и первым цветением? А может все же со знакомой до боли повальной побелкой?

Традиционно перед Пасхой и майскими праздниками работники коммунальных служб и другие неравнодушные граждане выходят на весенние субботники: убирают мусор, высаживают деревья и цветы.

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Одним словом, "обустраивают территорию". При этом, обязательным элементом такого благоустройства остается знакомая всем побелка из прошлого. Она как вишенка на торте! Побелка деревьев возле дорог, в скверах и парках, а вместе с ними – столбов, бордюров и других элементов городского устройства.

Принято считать, что это все белится из эстетических соображений и таким образом создается праздничная и уютная атмосфера на улицах.

Я не просто так употребил фразу "до боли". Лично у меня такая традиция родом из советского времени вызывает не праздничное настроение, а именно боль от укоренившегося искривленного понимания красоты, эстетики и абсолютного нежелания прекратить заниматься ерундой.

По моему мнению, покрасить деревья, столбы, бордюры и отчитаться за проделанную работу по благоустройству просто значительно легче, чем действительно проводить озеленение, приводить в порядок фасады зданий, ремонтировать и менять малые архитектурные формы и объекты городского дизайна и многое другое, что входит в настоящее понимание благоустройства.

Чтобы понять, что такое красивые и уютные весенние улицы, можно посмотреть на улицы Парижа, Берлина или любого другого европейского города. Вы увидите цветущие деревья и зеленую листву, а не черно-белые стволы деревьев, увидите отсутствие грязи, пыли и потрескавшейся штукатурки, ровные бордюры и заборчики без ярких красок и побелок.

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Черно-белые деревья в 21-м веке – очень противоречивая эстетика и сомнительная польза, а белые бордюры и столбы – откровенная безвкусица.

И сумма средств, которая ежегодно тратится на такую побелку, получается довольно значительной. Так не лучше ли направить силы на изучение опыта мировых столиц, ландшафтных дизайнеров, архитекторов и тех специалистов, которые приведут города в такой вид, чтобы радовались глаза и сердце. Причем, долго, а не до первого дождя.

Вместо побелки деревьев и так называемых малых архитектурных форм – обновлять разметку на проезжей части дорог. А если действительно необходимо защитить деревья от вредителей, то делать это не таким способом, выедающим глаза своей яркостью и неэстетичностью.

И в конце добавлю этой лирике формальности. Правила содержания зеленых насаждений в населенных пунктах были утверждены Минрегионом еще в 2006 году и этими правилами запрещается белить известью декоративные деревья и малые архитектурные формы в населенных пунктах.

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Автор: Лев Парцхаладзе
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Экология СССР
Источник: Лев Парцхаладзе
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