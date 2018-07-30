Побережье Нидерландов сфотографировали с необычного ракурса: невероятные снимки

Если речь идет о пейзажах, то сразу же представляется типичная фотография побережья: море и роскошная набережная. Однако знаменитый фотограф решил по-другому показать красоту набережной Нидерландов, чем покорил сеть.

Фотограф из Нидерландов Альберт Дросте – один из самых известных художников современности. 32-летний художник уже достиг немалого успеха: его фотографии публикуют одни из влиятельных изданий мира, в частности, Time, Huffington Post, Daily Mail и National Geographic. Однако за яркими снимками он ен отправляется в неизведанные страны, а делает их в родных Нидерландах.

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Так, страшная засуха, которая наблюдалась в стране более 40 лет назад, вызвала трещины земли. Узоры, образованные в результате природного явления, настолько поразили Альберта Дросте, что он решил создать серию удивительных снимков.

"Узоры, образующиеся из сухой почвы, являются чем-то действительно фотогенним. Вот 10 фотографий, которые показывают влияние засухи на побережье Голландии. С приливами вода поступает в почву и виднеется в его трещинах, но территория все равно сохраняет свои текстуры. Это то, на что мы часто не обращаем внимание", – рассказал Альберт Дросте.

Красота Нидерландов



Фото Альберта Дроса



Побережье Нидерландов

Засуха на побережье



Волшебные фото Нидерландов



Последствия засухи в серии снимков



Невероятные фото Альберта Дроса

Аномальная засуха в Нидерландах