Побережье Нидерландов сфотографировали с необычного ракурса: невероятные снимки
Если речь идет о пейзажах, то сразу же представляется типичная фотография побережья: море и роскошная набережная. Однако знаменитый фотограф решил по-другому показать красоту набережной Нидерландов, чем покорил сеть.
Фотограф из Нидерландов Альберт Дросте – один из самых известных художников современности. 32-летний художник уже достиг немалого успеха: его фотографии публикуют одни из влиятельных изданий мира, в частности, Time, Huffington Post, Daily Mail и National Geographic. Однако за яркими снимками он ен отправляется в неизведанные страны, а делает их в родных Нидерландах.
Читайте также: Виадук в Ворохте показали с высоты птичьего полета: увлекательное видео
Так, страшная засуха, которая наблюдалась в стране более 40 лет назад, вызвала трещины земли. Узоры, образованные в результате природного явления, настолько поразили Альберта Дросте, что он решил создать серию удивительных снимков.
"Узоры, образующиеся из сухой почвы, являются чем-то действительно фотогенним. Вот 10 фотографий, которые показывают влияние засухи на побережье Голландии. С приливами вода поступает в почву и виднеется в его трещинах, но территория все равно сохраняет свои текстуры. Это то, на что мы часто не обращаем внимание", – рассказал Альберт Дросте.
Красота Нидерландов
Фото Альберта Дроса
Побережье Нидерландов
Засуха на побережье
Волшебные фото Нидерландов
Последствия засухи в серии снимков
Невероятные фото Альберта Дроса
Аномальная засуха в Нидерландах
Выбор редакции
-
Путин пообещал российскому флоту существенное пополнение: новые корабли с ракетным комплексомсегодня, 09:04
-
Главные новости 29 июля: Новинский в базе "Миротворца", Медведев в Крыму, возвращение Кличкосегодня, 08:00
-
В Украины есть еще один повод требовать усиления санкций против Россиисегодня, 07:01