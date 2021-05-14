Избил 80-летнюю бабушку: в Днепре совершили ужасное преступление
В Днепре посреди улицы мужчина напал на бабушку. Он не просто ограбил ее, но и жестоко избил. Начали расследование, но виновного еще не нашли.
Источник:"Информатор"
Это случилось 13 мая на улице Байковой, в Соборном районе города. Неизвестный избил женщину, которой 80 лет, только ради ее вещей.
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Больше об ограблении
- Злоумышленник наносил женщине удары в голову и туловище.
- Каково ее состояние после нападения – неизвестно.
- Мужчина забрал у нее сразу несколько вещей:
- мобильный телефон;
- серьги из желтого металла;
- пенсионное удостоверение;
- паспорт.
Какое наказание за такое преступление
Правоохранители открыли производство по статье о грабеже. Если этого грабителя смогут найти, ему грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.
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