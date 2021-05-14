В Днепре посреди улицы мужчина напал на бабушку. Он не просто ограбил ее, но и жестоко избил. Начали расследование, но виновного еще не нашли.

Это случилось 13 мая на улице Байковой, в Соборном районе города. Неизвестный избил женщину, которой 80 лет, только ради ее вещей.

К теме В Днепре арестовали мужчину, который через окно залез в чужой дом и избил ребенка

Больше об ограблении

Злоумышленник наносил женщине удары в голову и туловище.

Каково ее состояние после нападения – неизвестно.

Мужчина забрал у нее сразу несколько вещей: мобильный телефон; серьги из желтого металла; пенсионное удостоверение; паспорт.



Какое наказание за такое преступление

Правоохранители открыли производство по статье о грабеже. Если этого грабителя смогут найти, ему грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Кривом роге 2 мая ограбили 73-летнего пенсионера. В его квартиру забрались 4 человека, которые избили старика ради выгоды. Впоследствии злоумышленников задержали.