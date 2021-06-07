Соответствующее решение вынес Белгород-Днестровский горрайонный суд. Известно, что наказали уроженца Львовской области, который служит солдатом и работает в должности младшего инспектора ГПСУ.

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Солдат признал свою вину

Солдат напал на сослуживца у выхода из казармы. Он 3 раза ударил ногой пострадавшего по нижней части ноги, после чего схватил его рукой за шею и повалил на землю. При падении пострадавший ударился спиной о стену. В результате избиения он получил легкие телесные повреждения.

Впоследствии 15 – 16 октября 2020 года подсудимый самовольно покинул место несения службы, то есть пост "Маяки – Удобное". Ночью он пошел по берегу Днестра в сторону села Удобное.

Более того, по дороге он потерял военное имущество:

пистолет СПШ и чехол к нему;

семь осветительных сигнальных патронов,

наручники и чехол для них,

газовый баллончик.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет 3203 гривен. Кстати, подсудимый полностью признал вину по 2 эпизодам и раскаялся в преступлениях. Стоит отметить, что подсудимого задержали еще 26 января. Поэтому суд назначил ему срок гауптвахты на 6 месяцев со дня задержания.Солдата 26 июля уволят из гауптвахты.

Что такое гауптвахта Это место в армии, где принудительно содержат военных-нарушителей воинской дисциплины. На гауптвахте оборудуют общие и одиночные камеры для арестованных, отдельные камеры для допроса, двор для прогулок, караульные помещения и тому подобное.

Источник: Это место в армии, где принудительно содержат военных-нарушителей воинской дисциплины. На гауптвахте оборудуют общие и одиночные камеры для арестованных, отдельные камеры для допроса, двор для прогулок, караульные помещения и тому подобное.Источник: Википедия

Обратите внимание! 4 июня в Запорожье осудили боевика, причастного к страшной трагедии под Волновахой, в которой погибли 12 пассажиров автобуса. Он как руководитель обстрела получил пожизненное заключение.