Побита крыша, окна и фары: дерево раздробило Tesla в Днепре – впечатляющие фото

Из-за непогоды, большое дерево упало на автомобиль марки Tesla в Днепре. Машина была припаркована в Университетском переулке, ее серьезно повредило. Ветви дерева в прямом смысле накрыли машину и разбили ее.

Произошло это 13 мая из-за сильного ветра ночью. Об этом сообщили в издании "Информатор".

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Однако больше всего пострадал припаркованный автомобиль Tesla. На него обвалились ветки дерева. Как следствие – смятая крыша, разбитая фара, задние и боковые стекла. Кроме этого, и другие машины получили незначительные повреждения. К счастью, никто из людей не пострадал.



Ветки дерева побили машину / Фото " Информатор"

Жители района сообщили, что часть домов остались без света, из-за того, что дерево упало и на электроопору. Сотрудники коммунальных служб убирают последствия непогоды.



У автомобиля разбились окна, фары и помялась крыша / Фото " Информатор"



Ветки деревьев упали на машину за непогоды / Фото "Информатор"

Это уже не первый случай в Днепре, когда из-за непогоды и поваленных ветром деревьев страдают машины.