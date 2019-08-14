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      Побитые авто и разрушенные крыши домов: Западная Украина страдает от мощной непогоды

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      Буковина в очередной раз страдает от непогоды. На этот раз ураган с градом побил дома, машины и людей. Жители Старожинца оправляются от шока. Там град величиной с куриное яйцо, засыпал городок.

      Бомбардировка градом длилась всего 40 минут, но этого хватило, чтобы превратить в решето крыши домов и автомобили. Больше всего пострадали здания школ и поликлиники.

      Читайте также: Дождь, град и сильный ветер срывали крыши и обесточивали села: где пострадали больше всего

      Пострадал и автопарк районного отделения полиции. А в жилых домах люди остались почти без окон – их уничтожил град.

      Все начиналось с того, что был сильный ветер. Затем прошло минут 15 и произошло нереальное наводнение. У меня окно разбило,
      – сказал житель Старожинца Валентин Касьян.


      Град побил окна


      Авто тоже пострадали в результате стихии

      Крыши домов превратились в решето

      Непогода затронула также Заставновский район, в нескольких поселках сильный ветер сорвал крыши жилых домов. Сейчас в области создали экстренный штаб, чтобы подсчитать убытки от непогоды.

      Больше всего вреда непогода нанесла Сторожинецкому району, где из-за сильного града были повреждены крыши лечебного учреждения, четырех учебных заведений, дома культуры и жилых домов на 12 улицах,
      – отчитался руководитель пресс-службы ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук.

      А еще в области в результате непогоды без света остались почти 30 населенных пунктов. Досталось и регионам на севере страны. На Черниговщине сотня сел осталась без электроснабжения. А еще в этом регионе загорелось семь домов, в них попали молнии.

      Читайте также: Сорванный купол и поваленные деревья: непогода ударила по Украине – фото, видео

      А во Львове дождь лил всю ночь и утро. Вода обильно залила улицы города. Синоптики прогнозируют, что грозы будут продолжаться. Больше всего будет заливать Запад страны и Центр. Но несмотря на дожди будет жарко – до 30 градусов выше нуля.

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Львова ГСЧС
      Источник: 24 канал
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