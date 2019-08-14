Побитые авто и разрушенные крыши домов: Западная Украина страдает от мощной непогоды

Буковина в очередной раз страдает от непогоды. На этот раз ураган с градом побил дома, машины и людей. Жители Старожинца оправляются от шока. Там град величиной с куриное яйцо, засыпал городок.

Бомбардировка градом длилась всего 40 минут, но этого хватило, чтобы превратить в решето крыши домов и автомобили. Больше всего пострадали здания школ и поликлиники.

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Пострадал и автопарк районного отделения полиции. А в жилых домах люди остались почти без окон – их уничтожил град.

Все начиналось с того, что был сильный ветер. Затем прошло минут 15 и произошло нереальное наводнение. У меня окно разбило,

– сказал житель Старожинца Валентин Касьян.



Град побил окна



Авто тоже пострадали в результате стихии

Крыши домов превратились в решето

Непогода затронула также Заставновский район, в нескольких поселках сильный ветер сорвал крыши жилых домов. Сейчас в области создали экстренный штаб, чтобы подсчитать убытки от непогоды.

Больше всего вреда непогода нанесла Сторожинецкому району, где из-за сильного града были повреждены крыши лечебного учреждения, четырех учебных заведений, дома культуры и жилых домов на 12 улицах,

– отчитался руководитель пресс-службы ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук.

А еще в области в результате непогоды без света остались почти 30 населенных пунктов. Досталось и регионам на севере страны. На Черниговщине сотня сел осталась без электроснабжения. А еще в этом регионе загорелось семь домов, в них попали молнии.

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А во Львове дождь лил всю ночь и утро. Вода обильно залила улицы города. Синоптики прогнозируют, что грозы будут продолжаться. Больше всего будет заливать Запад страны и Центр. Но несмотря на дожди будет жарко – до 30 градусов выше нуля.