В процессе бессмысленного протеста он еще и побил одно из окон вагона. Очевидцы обнародовали запись этого инцидента 4 ноября.

Ранее Под Кропивницким неизвестные разбили окно в вагоне поезда во время движения

Долго просили угомониться

На видео видно, что мужчина стоял между сидений и повернут спиной к окну. В его руке был предмет, похожий на железную арматуру.

Злоумышленник кричал, чтобы все вышли из вагона. Его пытались убедить не бить окна и не вытаскивать острый предмет, однако это было безрезультатно. Что спровоцировало такое поведение пассажира – неизвестно.

Мужчина бьет окна в электричке: смотрите видео

Другое событие в поезде

В марте группа юных гимнасток возвращались после соревнований по гимнастике из Днепра в Одессу поездом. После завершения поездки спортсменов проводница обнаружила в вагоне сплошной беспорядок.

Дети оставили там очень много мусора и разбросанную постель. Кроме этого, в каждом купе были сорваны шторы.