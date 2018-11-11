"Поцелуй мой зад": пышнотелая модель Тесс Холлидей грубо обратилась к бренду Victoria's Secret
Самая известная модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой около 150 кг, призвала бойкотировать бельевой бренд Victoria's Secret.
Накануне издание W Magazine опубликовало интервью с маркетинговым директором Victoria's Secret Эдом Разеком о том, почему бренд не работает с транс-моделями и plus-size. По его словам, это приведет к разрушению "фантазии", которую создают знаменитые "ангелы".
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Пышнотелая модель Тесс Холлидей не смолчала и объявила бойкот бренду на своей странице в Instagram, за которым следят больше 1 миллиона пользователей. Свое заявление Тесс дополнила откровенным снимком со своими ягодицами в прозрачном белье.
Кто со мной бойкотировать Victoria's Secret? Они никогда не поддерживали полных дам. Поцелуй мою толстую задницу, VS,
– заявила Тесс.
По ее мнению, Victoria's Secret должен шить белье на разные размеры, в частности для plus-size.
"Всегда поддерживайте прогрессивные бренды. Я ношу asos на моей заднице, они всегда будут получать мои деньги!"– добавила Холлидей.
Тесс Холлидей / Instagram
Тесс Холлидей обратилась к бренду Victoria's Secret / Instagram
Напомним, 8 ноября в нью-йоркском выставочном центре Pier 94 состоялся показ новой коллекции бельевого бренда Victoria's Secret.
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