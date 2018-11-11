23:17
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      "Поцелуй мой зад": пышнотелая модель Тесс Холлидей грубо обратилась к бренду Victoria's Secret

      22 Читати новину українською
      Тесс Холлидей
      Тесс Холлидей / Instagram

      Самая известная модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой около 150 кг, призвала бойкотировать бельевой бренд Victoria's Secret.

      Накануне издание W Magazine опубликовало интервью с маркетинговым директором Victoria's Secret Эдом Разеком о том, почему бренд не работает с транс-моделями и plus-size. По его словам, это приведет к разрушению "фантазии", которую создают знаменитые "ангелы".

      Читайте также: Ты можешь умереть – журналист обратился к пышнотелой модели Тесс Холлидей

      Пышнотелая модель Тесс Холлидей не смолчала и объявила бойкот бренду на своей странице в Instagram, за которым следят больше 1 миллиона пользователей. Свое заявление Тесс дополнила откровенным снимком со своими ягодицами в прозрачном белье.

      Кто со мной бойкотировать Victoria's Secret? Они никогда не поддерживали полных дам. Поцелуй мою толстую задницу, VS,
      – заявила Тесс.

      По ее мнению, Victoria's Secret должен шить белье на разные размеры, в частности для plus-size.

      "Всегда поддерживайте прогрессивные бренды. Я ношу asos на моей заднице, они всегда будут получать мои деньги!"– добавила Холлидей.

      Тесс Холлідей

      Тесс Холлидей / Instagram


      ​Тесс Холлидей обратилась к бренду Victoria's Secret / Instagram

      Напомним, 8 ноября в нью-йоркском выставочном центре Pier 94 состоялся показ новой коллекции бельевого бренда Victoria's Secret.

      Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода Скандал
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      сегодня , 22:29 Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      сегодня , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      сегодня , 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
      Изнасилование и убийство школьницы и "секс-скандал" в Нацполиции – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Изнасилование и убийство школьницы и "секс-скандал" в Нацполиции – топ-5 видео недели
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук