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      Почасовая подача воды: как этого не допустить

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      Круглосуточное снабжение воды под угрозой
      Круглосуточное снабжение воды под угрозой / Getty Images

      Водоснабжающие организации предупредили, что могут перейти на почасовую подачу воды потребителям. Причина – подорожание электроэнергии и необходимость оптимизировать расходы. Представители энергобизнеса говорят, что для предотвращения "водного коллапса" стоит пересмотреть тарифообразования на рынке электроэнергии.

      Как пояснил в комментарии 24 канлу СЕО энергетического провайдера ETG.UA Владимир Шведкий, действия водоканалов могут быть оправданы выживанием. Потому что подача воды в определенные часы будет связана с сокращением энергозатрат.

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      Если работать не в пиковые часы, а это, в основном, ночной режим, то расходы на электроэнергию можно снизить в разы, потому что разница между дневным и ночным тарифами для промышленности сегодня составляет 1,10 гривны. Если ночью электроэнергию можно покупать до 90 копеек, то дневной тариф составляет до 2 гривен,
      – пояснил эксперт.

      Предприятия, находящиеся в состоянии выживания, ищут пути для оптимизации расходов. Устроит ли это потребителей, которые хотят иметь воду круглосуточно? Наверное не устроит, акцентировал Шведкий.

      "Что может спасти ситуацию? Наше предложение в следующем: нововведенные тарифы, а именно – тариф оператора системы передачи 34 копейки, который включает в себя много спорных дополнительных расходов, необходимо перенести на производителя электроэнергии. Сегодня согласно постановлению НКРЭКУ его должен оплачивать поставщик. А это, в основном, не генерация, а компании-трейдеры, розничные поставщики", – пояснил эксперт.

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      Второе – запуск рынка двусторонних договоров. Энергоатом должен выходить с возможностью продажи в рынок частным компаниям своей генерации, считает Шведкий.

      И третье – в случае переноса тарифа оператора системы передачи в структуру себестоимости затрат производителя, необходимо увеличить не более чем на 10% предельные цены рынка на сутки вперед, поскольку он сегодня является единственным ликвидным рынком из всех действующих в новой модели.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Водоснабжение Бизнес Тарифы Рынок электроэнергии Электроэнергия
      Источник: 24 канал
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