Почасовая подача воды: как этого не допустить

Водоснабжающие организации предупредили, что могут перейти на почасовую подачу воды потребителям. Причина – подорожание электроэнергии и необходимость оптимизировать расходы. Представители энергобизнеса говорят, что для предотвращения "водного коллапса" стоит пересмотреть тарифообразования на рынке электроэнергии.

Как пояснил в комментарии 24 канлу СЕО энергетического провайдера ETG.UA Владимир Шведкий, действия водоканалов могут быть оправданы выживанием. Потому что подача воды в определенные часы будет связана с сокращением энергозатрат.

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Если работать не в пиковые часы, а это, в основном, ночной режим, то расходы на электроэнергию можно снизить в разы, потому что разница между дневным и ночным тарифами для промышленности сегодня составляет 1,10 гривны. Если ночью электроэнергию можно покупать до 90 копеек, то дневной тариф составляет до 2 гривен,

– пояснил эксперт.

Предприятия, находящиеся в состоянии выживания, ищут пути для оптимизации расходов. Устроит ли это потребителей, которые хотят иметь воду круглосуточно? Наверное не устроит, акцентировал Шведкий.

"Что может спасти ситуацию? Наше предложение в следующем: нововведенные тарифы, а именно – тариф оператора системы передачи 34 копейки, который включает в себя много спорных дополнительных расходов, необходимо перенести на производителя электроэнергии. Сегодня согласно постановлению НКРЭКУ его должен оплачивать поставщик. А это, в основном, не генерация, а компании-трейдеры, розничные поставщики", – пояснил эксперт.

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Второе – запуск рынка двусторонних договоров. Энергоатом должен выходить с возможностью продажи в рынок частным компаниям своей генерации, считает Шведкий.

И третье – в случае переноса тарифа оператора системы передачи в структуру себестоимости затрат производителя, необходимо увеличить не более чем на 10% предельные цены рынка на сутки вперед, поскольку он сегодня является единственным ликвидным рынком из всех действующих в новой модели.