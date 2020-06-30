Согласно опросу центра Разумкова, среди украинцев значительно снизился уровень доверия к Владимиру Зеленскому. Зато позиции представителя ОПЗЖ Юрия Бойко существенно повышаются. По словам политолога Бориса Тизенгаузена, не последнюю роль в этом играет и количество медиа, находящихся в холдинге, которым фактически руководит Виктор Медведчук.

Ведь почти вся новостная повестка дня сейчас отдается именно каналам этого новостного пула. Об этом Борис Тизенгаузен рассказал в эфире программы "Про головне" на 24 канале.

Обратите внимание Падение рейтинга Зеленского: кого украинцы выбрали бы президентом сейчас

Кроме этого, по мнению политолога, рост популярности в рейтингах Юрия Бойко связан с тем, что политик более удачно играет на теме мира, Донбасса, дружбы. То есть, прекращения огня.

Все потому, что у Зеленского сейчас несколько другие проблемы. А вот в электоральной карте президента достаточно много людей, которые хотели бы этого мира.

Поэтому Бойко постепенно оттягивает их на себя,

– объяснил Борис Тизенгаузен.

Также политолог отметил, что по последним социологическим опросам несколько выросли рейтнги "Европейской солидарности". Потому что они, фактически, "съели" электоральное поле "Голоса".

Он отметил, что рейтинги "Батькивщины" падают, потому что они не выдают ничего нового. "Из года в год мы слышим примерно одно и то же. Есть определенная политическая усталость у старых игроков", – добавил он.



Кого бы украинцы выбрали президентом / Инфографика 24 канала

По словам политолога, настоящим рейтингом Зеленского будет результат на местных выборах. И указал, что поддержка "Слуги народа" сейчас падает быстрее, чем президента.

Президенту удалось немного отстроиться от "Слуги народа", хотя он их всех провел под собственным брендом,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Владимиру Зеленскому удалось отстроиться из-за значительного количества скандалов, которые генерируют "слуги народа".

"Скандалов с Зеленским значительно меньше. Поэтому ему удается держаться лучше, чем его рукотворному бренду", – подчеркнул политолог.

Кто может стать главными конкурентами монобольшинства на местных выборах

По мнению Бориса Тизенгаузена, все зависит от регионов. Например, если бы Вакарчук не сдал позиции, то мог бы во Львове и частично в Киеве составить "Голосом" конкуренцию "Слуге народа". "В южных и восточных регионах – это, безусловно, ОПЗЖ", – отметил он.

Политолог также рассказал, что в целом по всей стране в прошлый раз "Батькивщина" неплохо показала себя на прошлых местных выборах. Потому что у "Батькивщины" никогда не прекращалась работа ее местной сети.

Почти в каждом городе работает приемная партии, туда ходят люди. То есть, у "Батькивщины" – самая развитая сеть по стране,

– объяснил Борис Тизенгаузен.

Смотрите видео: комментарий политолога Бориса Тизенгаузена