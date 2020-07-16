О борьбе на предстоящих местных выборах, итоги работы парламента за второе полугодие и праймериз в "Слуге народа" – в эфире программы "Политанатомия" говорили политолог Владимир Фесенко, политтехнолог Тарас Загородний и политический эксперт Олег Саакян.

Также в эфире 24 канала эксперты обсудили, закончится ли к осени политический сезон, если депутаты уйдут на каникулы.

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О местных выборах в Украине

В пятницу, 16 июля, парламент проведет последний рабочий день, и со временем должен уйти на каникулы до осени. По словам политтехнолога Тараса Загороднего, отдыха не будет. Потому что политический сезон только разворачивается из-за местных выборов.

Они будут значительно жестче, чем парламентские. Из-за одной причины: на местах появились очень большие деньги. Он привел такой пример: в 2015 году бюджет развития Николаева был 100 миллионов. В 2016 году из-за децентрализации он уже был миллиард гривен.

"Учитывая это, борьба за местный бюджет будет просто сумасшедшей", – отметил политтехнолог.

Он также отметил, что избирательная кампания уже стартовала во многих регионах и де-факто мы видим это даже в Киеве и других городах.

Никто никуда разъезжаться не будет. "Слуги" уже назначали своих ответственных за регионы. И там уже идет избирательная кампания. Думаю, что к 1 – 5 августа разъедутся и отдохнут,

– отметил Тарас Загородний.

Политолог Олег Саакян отметил, что раз в 5 лет у депутатов нет каникул, когда происходят местные выборы. Каждые 5 лет они забывают о своих отпусках. Поэтому они поедут на округа, будет агитация. Это будет касаться всех фракции.

По его мнению, для многих эти местные выборы станут определенным рубиконом. Это не дополнительный четвертый тур президентских выборов должен быть. Это скорее нулевой тур парламентских выборов. Почему конкуренция будет высокой:

ресурс на местах – неистовый;

старая политическая кровь будет возвращаться через местный уровень;

на фоне COVID-19 активизировались местные сети среди активистов, волонтеров, социальные предприятия, которые в 2014 – 2015 годах на фоне Революции Достоинства и войны создались. Это та часть общества, которая активизировалась, и сегодня с COVID-19 она проснулась. И они так же начинают искать, не пойти ли им в политику и часть из них заявляет это желание. То есть, там будет еще конфликт старой крови и новых местных лидеров, которые могут себя попробовать.

"Нас ждет очень ожесточенный период", – подчеркнул Олег Саакян.

По мнению Владимира Фесенко, юристы, штабисты работают сейчас почти без пауз. Они уже начнут готовить документы на местные выборы.

Эксперты единогласно утверждают, что скорее всего депутаты вернутся к работе, связанной с местными выборами, уже к 5 августа.

Что известно о местных выборах 2020?

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Украинцы будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Однако участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.



Местные выборы пройдут по новому принципу. Избиратели будут голосовать за кандидата по открытым спискам. Образец нового бюллетеня уже продемонстрировали нардепы от "Слуги народа". Ранее ЦИК просил Кабмин и Верховную Раду выделить деньги на местные выборы в октябре 2020 года.



На проведение голосования не хватает более миллиарда гривен.

Олег Саакян считает, что депутатов могут собрать на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос, в частности, относительно избирательного законодательства. "Поскольку мы понимаем, что по районам еще открытый вопрос относительно их количества. Хотят уменьшить, укрупнить районы", – пояснил он.

Тарас Загородний пояснил, что возникла коллизия, поскольку в избирательном кодексе было прописано еще раньше так, что де-факто там не было и районов. Поскольку в Украине есть децентрализация, и все должно происходить через ОТГ. Впрочем он не считает, что депутаты этим заниматься.

Об "антиколомойском" законопроекте

По словам политтехнолога Тараса Загороднего, Владимир Зеленский продемонстрировал, что не готов идти на прихоти Игоря Коломойского, по крайней мере, на прямую. Но заметил относительно некоторых нюансов. В частности, в Конституционном суде обжалуется изменение регламента, а дальше будет оспариваться уже этот закон.

Подробнее о том, почему "антиколомойський" законопроект могут отменить – читайте здесь.

О результатах праймериз в "Слуге народа"

"Слуги народа" провели внутрипартийное голосование, во время которого выбирали кандидата в мэры столицы. На праймериз победила Ирина Верещук. Президент Владимир Зеленский уже утвердил ее кандидатуру. Впрочем, политолог Владимир Фесенко все же считает, что у нее не много шансов.

Он вспомнил, что еще в мае Зеленский сказал, что может быть беспартийный кандидат.

О кандидатуре Ирины Верещук на должность мэра Киева – читайте здесь.