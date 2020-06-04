Детенизация производства сельхозпродукции может принести государству до 22 миллиардов гривен налогов ежегодно. Здесь говорится о законопроекте №3131.

Об этом пишут авторы статьи "Выйти из тени: что даст Украине минимальное налогообложение земель", опубликованном на портале "Апостроф".

В случае принятия законопроект №3131 принесет государству от 6 до 22 миллиардов налогов ежегодно. 100% этих поступлений будут перечисляться в местные бюджеты. Эта сумма эквивалента строительству 100 школ, 263 детских садов или ремонта 800 километров сельских дорог,

– пишут авторы статьи.

При этом речь не идет о введении нового налога. Принятие закона не создаст дополнительной финансовой нагрузки для фермеров, работающих "в белую".

"Закон устанавливает установленное налоговое обязательство на уровне 5% от нормативной денежной оценки земли. Это около 1400 – 1600 гривен с гектара. Это та сумма, которую все легальные землепользователи платили еще в 2018 году", – говорится в материале.

Таким образом тем сельхозпредприятиям, которые легально работают, ничего не придется доплачивать. А вот разного рода махинаторы будут вынуждены легализоваться. Все аграрные ассоциации уже давно говорят о необходимости установления минимальной налоговой нагрузки на гектар.

"Проект №3131 стоит рассматривать не как панацею, а как одну из составляющих земельной реформы. Такую же, как и принятый закон №2178-10 об обороте земли, как готовый ко второму чтению проект №2194 о дерегуляции, который уничтожит административные барьеры и сведет к минимуму присутствие государства в земельной сфере. В свою очередь законопроект №3131 уравновесит положение игроков рынка, создаст условия для честной конкуренции и наполнит местные бюджеты", – отмечают авторы статьи.