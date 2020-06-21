Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для канадского издания The Globe and Mail рассказал о важности сотрудничества Украины с Канадой. Глава государства рассказал об экономическом, политическом и туристическом сотрудничестве, а также об общих проблемах.

Владимира Зеленского цитирует Офис Президента Украины.

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Политическое сотрудничество Украины и Канады

Здесь украинский президент выделил выборы непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2021 – 2022 годы. Мол, все страны, принимавшие в них участие, а в том числе и Канада, являются партнерами Украины. Он заверил, что Украина всячески поддерживала Канаду на пути к Совбезу.

Я понимаю, что Канада очень хотела в Совет Безопасности ООН, а я, как у нас говорят, держал кулаки. Этого не произошло, но я думаю, что и для Канады, и для нас это очень важно. Мы верим в успех Канады,

– заявил Владимир Зеленский.

Он выразил надежду, что в следующий раз в такой ситуации Канада выйдет победителем. Мол, все, что важно для Канады, важно и для Украины.

Что известно о Совбезе ООН? Это постоянный орган в ООН, представленный 15 членами. Из них 5 постоянных членов Совбеза – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Еще 10 постоянно переизбираются по географическому принципу – 5 на год, а 5 на два года. Канада была непостоянным членом Совбеза 12 раз, а Украина за время независимости всего дважды. Последний раз в 2016 – 2017 годах.

Экономическое сотрудничество

Владимир Зеленский отметил, что экономические отношения между Украиной и Канадой развиваются в реальных шагах, а не на словах.

В частности, это касается решения проблем канадской компании Black Iron, которая хотела инвестировать в горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге.

Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога и инвестиция именно в мой родной город. Эта проблема "зависла" в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции – 1,1 миллиарда долларов США. Они не могли зайти в Украину,

– подчеркнул украинский президент.

Он заверил, что сейчас этот вопрос практически решен. Такого рода сотрудничество он считает важным для всех – и для Канады, и для Украины, и для частной компании.

Упрощение визового режима

Владимир Зеленский считает, что либерализация визового режима с Канадой была бы для Украины важным шагом по усилению отношений между двумя странами.

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"Наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто – как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации", – подчеркнул Президент Украины.

Он также выразил убеждение, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддерживает это направление. Поэтому уже сейчас есть желание шаг за шагом приблизить этот момент.

У Украины и Канады совместные даже беды

Также Владимир Зеленский отметил, что Украину и Канаду объединила большая трагедия – сбитие самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране, которое произошло в январе 2020 года.

Объединяют разные вещи в жизни. К сожалению, и трагедии. Тогда мы совместно работали с Джастином, у нас было много общения, и мы смогли вместе с американскими партнерами дожать, чтобы Иран признал, что они виноваты в этой трагедии, и сейчас идет расследование,

– резюмировал глава государства.



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