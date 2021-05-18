Инцидент произошел 17 мая. На следующий день помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, почему семье запретили поездку.

Об этом случае "Украина, иди в ж*пу": в Харькове семья выбросила паспорта, потому что не полетела в Турцию

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По словам служащего, героиня этой истории является жительницей Харькова. После отказа в пересечении границы она спокойно покинула пункт пропуска. А недовольство высказывала только на видео.

У гражданки Украины не было нотариального согласия от отца своих двух несовершеннолетних детей на их вывоз за границу. Она пыталась объяснить пограничникам, что он якобы является иностранцем,

– сказал Демченко.

По его словам, если отец действительно является иностранцем, то нотариальное согласие не требуется. Однако этот факт должен быть указан в записи об отце в Свидетельстве о рождении ребенка. Этот документ женщина не предоставила.

Также глава Госпогранслужбы рассказал, что в прошлом году не смогли пересечь границу из-за отсутствия нотариального согласия одного из родителей 1 тысяча детей. С начала 2021 года эта цифра уже – 380 случаев.

Обратите внимание! В тиктоке в феврале вспыхнул языковой скандал. Киевская блогерша с ником maybe_lizaaaaa сказала "Да вср*лся мне ваш язык" на видео, где описывала отношение к украинскому языку. Впоследствии она оказалась в базе "Миротворца" и извинилась за свои слова.