Инцидент произошел 17 мая. На следующий день помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, почему семье запретили поездку.
Об этом случае "Украина, иди в ж*пу": в Харькове семья выбросила паспорта, потому что не полетела в Турцию
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По словам служащего, героиня этой истории является жительницей Харькова. После отказа в пересечении границы она спокойно покинула пункт пропуска. А недовольство высказывала только на видео.
У гражданки Украины не было нотариального согласия от отца своих двух несовершеннолетних детей на их вывоз за границу. Она пыталась объяснить пограничникам, что он якобы является иностранцем,
– сказал Демченко.
По его словам, если отец действительно является иностранцем, то нотариальное согласие не требуется. Однако этот факт должен быть указан в записи об отце в Свидетельстве о рождении ребенка. Этот документ женщина не предоставила.
Также глава Госпогранслужбы рассказал, что в прошлом году не смогли пересечь границу из-за отсутствия нотариального согласия одного из родителей 1 тысяча детей. С начала 2021 года эта цифра уже – 380 случаев.