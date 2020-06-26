За последние несколько лет Львов стабильно претендует на звание любимца туристов, оставив далеко позади Киев и наступая на пятки Одессе. В 2019 город посетили 2,5 млн человек.

В среднем турист во Львове находится почти четыре дня. И за это время ему важно не только увидеть все достопримечательности и насладиться украинской кухней, но и решить вопрос с комфортом проживания.

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Стремительный рост числа визитов гостей подкрепляет серьезный спрос со стороны частных инвесторов на относительно новый для отечественного рынка недвижимости формат сервисных апарт-отелей с высокой доходностью. Почему этот тип недвижимости "выстрелил" и зачем частному инвестору нужно обратить внимание на апарт-отели уже сегодня, читайте в материале.



Львов является популярным среди туристов уже не первый год / Фото Unsplash

Продукт для инвестора

На украинском рынке недвижимости формат апартаментов только начинает массово зарождаться. По сути, он представлен в двух разных ипостасях. Первая – это так называемое "псевдожилье" в составе жилых комплексов, апартаменты в новостройках, которые покупают как нежилое помещение и превращают в арендный бизнес.

Второй тип – сервисные апарт-отели, то есть объекты с профессиональным качественным сервисом, которые пользуются гораздо большим интересом со стороны частных инвесторов. Их привлекают высокие показатели доходности, которые во многом обусловлены ростом туристической аттракции города, а также простота и прозрачность такого способа вложения средств.

Туристы не изменяют Львову вот уже несколько лет подряд. Количество визитеров растет, а вместе с ним увеличивается средняя продолжительность пребывания в городе и чек, который они тратят на развлечения и проживание.

Кроме того, Львов завоевывает звание крупного делового и образовательного центра Западной Украины, что вызывает интерес к качественным объектам для долгосрочной аренды со стороны сотрудников корпоративного бизнеса, IT-специалистов и студентов. И именно апарт-отели способны удовлетворить высокий спрос на комфортное размещение и современный гостиничный сервис. Этот формат завоевывает сердца во всем мире благодаря оптимальному соотношению цены и комфорта.

К тому же, объясняет Александр Островский, сооснователь компании LEV Development, сервисные апартаменты – это выгодная инвестиционная стратегия, которая позволяет не только сохранить свои сбережения, но и получить стабильный рентный доход, делегируя все организационные и управленческие вопросы управляющей компании.



Lev City Hotel – первый сетевой апарт-отель во Львове / Фото LEV Development

В Lev City Hotel, первом сетевом апарт-отеле в городе, управлять всем будет международный гостиничный оператор с многолетним опытом в индустрии гостеприимства. Среди его обязанностей реклама и маркетинг объекта, сдача апартаментов в аренду, ремонт, полноценное обслуживание номеров и другие бытовые хлопоты.

Инвестор не тратит свое время на решение всех вопросов, а сразу может рассчитывать на получение пассивного дохода. Причем у управляющей компании гораздо больше опыта, ресурсов и инструментов, чтобы получить максимальную прибыль для владельца. Это могут быть, в частности, не только единичные случаи аренды, но и заключение корпоративных договоров, прием туристических и бизнес-групп, которые все чаще ищут альтернативу традиционным устаревшим отелям.

Если классическим отелем владеет один собственник, то в Lev City Hotel у каждого юнита свой владелец. В остальном проект подразумевает такой же уровень сервиса, безупречную подготовку персонала и полифункциональную инфраструктуру, как у 3-звездочных отелей.



У каждого номера уникальный дизайн / Фото LEV Development

Стильный фасад, уникальный дизайн-проект лобби, входных групп, мест общего пользования и 87 концептуальных номеров выполнен известной львовской дизайн-студией Savytskyy Design. Принимая во внимание высокий спрос на продуманную эргономику пространства, авторы постарались воссоздать в концепции проекта современный функциональный минимализм.



Дизайнер Марко Савицкий / Фото Lev Development

Здесь нет лишних квадратных метров, пустых углов и устаревших планировок. Минимальная площадь номера составляет всего 17 квадратных метров, максимальная – 71.

Здание высотой в семь этажей гармонично вписывается в городской ландшафт, а современная инженерия позволяет обеспечить дополнительный комфорт гостей. Никаких длинных очередей к лифту, вместительный двухуровневый подземный паркинг с системой контроля доступа, повышенный уровень приватности и безопасности.

Каждая функциональная зона частного и общественного пространства наполнена содержанием и ценностью для гостей с абсолютно разными целями и предпочтениями. В составе Lev City Hotel будет ресторан, патио-зона для отдыха и встреч, мини библиотека в формате bookcrossing, бизнес-зона с конференц-залом для деловых мероприятий.



У отеля выгодное расположение / Фото Lev Development

На крыше появится терраса с ландшафтным озеленением, с которой открывается панорама Львова, а для решения всех бытовых вопросов и мелких поручений будет работать консьерж-сервис. Он поможет заказать еду в номер, вызвать такси или доставить одежду из химчистки.

Благодаря грамотно подобранной локации, ваши гости получат комфортную удаленность от делового и культурного центра города в зависимости от конкретной цели визита. К Оперному театру идти около 2 минут пешком, в центр – не более 10 минут, 5,7 километра – до аэропорта имени Даниила Галицкого, 2,6 километра – до железнодорожного вокзала.

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Впрочем, в Lev City Hotel не зациклены лишь на спросе со стороны туристов. Здесь также ориентируются на гостей, которые рассматривают длительное проживание. Ведь апартаменты полностью оборудованы для длительного проживания и учитывают потребности как одного человека, так и семьи. На выбор есть три типа: стандартные номера, номера с балконом или открытой террасой площадью в 6 квадратных метров.

Цена вопроса

По словам Островского, доходность классических квартир для долгосрочной аренды падает, сегодня она сопоставима с вложениями в депозиты. Апартаменты же дают возможность зарабатывать от 15 до 25% годовых в зависимости от суммы вложений и качества проекта. При этом, при профессиональном управлении и высоких показателях заполняемости (в среднем 75%) арендный бизнес в Lev City Hotel будет достаточно привлекательным: владелец может рассчитывать на чистый доход от $ 9 800 за год и больше.



Александр Островский – соучредитель компании / Фото Lev DevelopmentПримечательно, что уже на этапе строительства апартаменты демонстрируют более высокую доходность, чем квартиры в обычном жилом комплексе, пусть даже бизнес-класса. В среднем, стоимость апартаментов за цикл строительства вырастает в среднем на 40-50%, тогда как в жилых проектах – на 20-30%. Получается, что инвестор остается в прибыли даже в том случае, если покупает апартаменты на ранних сроках с целью перепродажи.

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Нас радует, что часть номерного фонда мы уже продали, а инвесторами в большинстве своем стали наши постоянные покупатели, те, кто приобрел апартаменты в Premier Resort Hotel возле Буковеля. Их привлекает концептуальность формата. Ведь в своих апартаментах можно жить, их также можно сдавать, извлекая доход. Видимо, инвесторы ценят тот факт, что они покупают не просто квадратные метры, а готовый бизнес, который генерирует денежные потоки,

– убежден соучредитель компании LEV Development.

В компании уверены, что в ближайшем будущем вся недвижимость станет так или иначе сервисной. Поэтому апарт-отели под управлением гостиничных операторов с максимально комплексным пакетом услуг однозначно выигрывают в "поединке" с классическим форматом жилья.