Об этом 18 июня рассказал журналистам заместитель главы Нацполиции Максим Цукридзе 18 июня. Исчез военнослужащий еще 1 июня.

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Новые подробности следствия

В записке, о которой говорится был текст "Я не могу вам больше платить". Вероятно речь идет о большом количестве долгов, которые у служащего были. В частности, он был должен деньги сослуживцам.

По словам Цукридзе, жену пропавшего подробно обо всем расспросили. При этом использовали и полиграф.

Что было в день исчезновения

По данным следователей, мужчина шел на работу. Однако ему позвонили и сказали, что совещание, которое было запланировано ранее, отменяется. Тогда Чертков вернулся домой.

Его женам рассказала, что у них накануне исчезновения был конфликт на бытовом уровне. Это подтвердили показания их соседей и записки служащего. Их нашли во время обыска в его кабинете.

Он все это записывал. Кроме того, у него были значительные долговые обязательства не только перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино,

– рассказал заместитель главы Нацполиции.

Записка о невозможности платить была одна из последних, которые он писал. Однако до сих пор неизвестно, кому именно мужчина их адресовал.

Кратко об исчезновении служащего