Исчезновение пограничника Черткова в Одессе: обнародовали детали следствия

У пропавшего начальника штаба морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова нашли записку, где он говорил, что больше не может платить. Вероятно, он это писал о своих долгах.
Об этом 18 июня рассказал журналистам заместитель главы Нацполиции Максим Цукридзе 18 июня. Исчез военнослужащий еще 1 июня.
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Новые подробности следствия
В записке, о которой говорится был текст "Я не могу вам больше платить". Вероятно речь идет о большом количестве долгов, которые у служащего были. В частности, он был должен деньги сослуживцам.
По словам Цукридзе, жену пропавшего подробно обо всем расспросили. При этом использовали и полиграф.
Что было в день исчезновения
По данным следователей, мужчина шел на работу. Однако ему позвонили и сказали, что совещание, которое было запланировано ранее, отменяется. Тогда Чертков вернулся домой.
Его женам рассказала, что у них накануне исчезновения был конфликт на бытовом уровне. Это подтвердили показания их соседей и записки служащего. Их нашли во время обыска в его кабинете.
Он все это записывал. Кроме того, у него были значительные долговые обязательства не только перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино,
– рассказал заместитель главы Нацполиции.
Записка о невозможности платить была одна из последних, которые он писал. Однако до сих пор неизвестно, кому именно мужчина их адресовал.
Кратко об исчезновении служащего
- Одессит исчез утром 1 июня.
- Он в 6:30 вышел из своего дома, но на работу так и не пришел.
- К его поискам привлекли все компетентные органы, в частности военную контрразведку СБУ.
- Позже жена сказала, что муж вернулся.
- Однако эта информация тогда не подтвердилась.