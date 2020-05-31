29 мая в Броварах (Киевская область) произошли разборки со стрельбой между нелегальными перевозчиками и предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Предварительно – в результате того, что те не смогли договориться о распределении маршрутов. Может ли это теперь повлиять на рынок маршруток Киева и области?

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в комментарии сайту 24 канала объяснил, почему чиновникам и предпринимателям на самом деле не выгодно отказываться от маршрутных такси.

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Маршрутки вытесняют общественный транспорт

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица пока не готова отказаться от маршруток – ими пользуется значительное количество киевлян. Однако он говорит, что городская власть делает все, чтобы это изменилось. Например, закупила более 300 современных единиц общественного транспорта, который со временем должен заменить маршрутки на улицах столицы.

Однако, как пояснил Александр Кава, делая такие заявления, мэр столицы, по сути, вводит киевлян в заблуждение: при его руководстве городом количество частных перевозчиков маршруток увеличилось. А количество муниципального транспорта на маршрутах, наоборот, сократилось на 10%.

Таким образом, по словам эксперта, нынешняя власть города, как и предыдущая, только декларирует необходимость отказа от маршруток. На самом же деле – прилагает усилия для того, чтобы маршрутные такси постепенно вытесняли муниципальный транспорт:

Потому что коррумпированные чиновники КГГА получают откат от рынка маршруток. А рынок маршруток Киева – это десятки миллиардов гривен в год.

С кого брать пример

При этом новые автобусы, троллейбусы, трамваи действительно закупают. Однако отстраняется большее количество подвижного состава, чем покупается. И под видом обновления парка количество единиц муниципального транспорта фактически уменьшается.

То есть Киеву следует говорить уже не об обновлении парка, а о его увеличении. Потому что, например, если сравнивать Киев с Варшавой, то количество наземного муниципального транспорта в Варшаве – в три раза больше. Хотя города соизмеримы по многим параметрам.

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Маршрутки в Киеве, по словам эксперта, – это сверхприбыльный бизнес: "Мы помним, как раньше тарифы повышались: например, топливо стало дороже на 20% из-за роста цены на нефть на глобальном рынке, но тарифы повышались сразу на 50%, хотя стоимость топлива не является 100% себестоимости перевозок".

Поэтому киевские тарифы – это, по сути, результат жадности владельцев компаний-перевозчиков. И они могут их и в дальнейшем повышать, поскольку это не регулируется. Тем временем киевляне платят за проезд больше, чем жители ряда европейских столиц, получая при этом гораздо более низкое качество услуг.