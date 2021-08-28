Почему море в Одессе покрылось белой вонючей пеной: ответ экологов

В Одессе после мощного ливня, который прошел по городу 26 августа, море покрылось белой вонючей субстанцией. Экологи объяснили происхождение неизвестной пены.

Специалисты отметили, что в Аркадии расположен аварийный коллектор, через который на территорию пляжа в песок и воду попадают канализационные стоки.

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По их словам, такая ситуация в этой местности наблюдается достаточно давно, а никакие необходимые для ее устранения меры не принимаются.

Во время дождя отходы попали в водоем – в них часто содержатся вещества с хлором, которые вместе с органической средой моря дали такую реакцию.

Эта пена очень токсичная, летучая и испаряется быстро.

Ливень в Одессе: коротко

В Одессе в течение дня, 26 августа, шел мощный ливень.

В результате сильных осадков затопило улицы и дороги города.

Движение автомобилей и общественного транспорта остановилось.

По состоянию на 27 августа белой вонючей субстанции почти не видно, а в море снова много отдыхающих, в частности детей.

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