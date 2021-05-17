Над входом горсовета Днепра поднят Израильский флаг. Его повесили, чтобы поддержать Израиль в эскалации конфликта с Палестиной. Мэр города Борис Филатов не только сообщил об этом, но и описал свое отношение к вооруженному конфликту.

Филатов сообщил о флаге 16 мая. Он об этом написал на своей странице в фейсбуке с заголовком "Закрывая тему".

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Израильский флаг повесили рядом с украинским флагом и гербом Днепра по распоряжению Бориса Филатова. По его словам, в Днепре до октябрьского переворота, Второй мировой войны и Холокоста треть жителей была евреями.

Именно поэтому мэр считает, что горсовет должен был выразить свою поддержку Израилю. Также чиновник попросил не упрекать его с коллегами за этот поступок, поскольку он привык называть вещи своими именами.

Цивилизация против варварства. Двадцать первый век против Средневековья. Мы за своих близких, друзей, родственников, одноклассников, бывших соотечественников и коллег, которые вынуждены сейчас сидеть в бомбоубежищах,

– добавил Филатов об эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.

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