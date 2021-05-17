Флаг Израиля над входом мэрии Днепра: Филатов объяснил свою позицию
Над входом горсовета Днепра поднят Израильский флаг. Его повесили, чтобы поддержать Израиль в эскалации конфликта с Палестиной. Мэр города Борис Филатов не только сообщил об этом, но и описал свое отношение к вооруженному конфликту.
Источник:фейсбук Бориса Филатова
Филатов сообщил о флаге 16 мая. Он об этом написал на своей странице в фейсбуке с заголовком "Закрывая тему".
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Более о флаге Израиля над мэрией Днепра
Израильский флаг повесили рядом с украинским флагом и гербом Днепра по распоряжению Бориса Филатова. По его словам, в Днепре до октябрьского переворота, Второй мировой войны и Холокоста треть жителей была евреями.
Именно поэтому мэр считает, что горсовет должен был выразить свою поддержку Израилю. Также чиновник попросил не упрекать его с коллегами за этот поступок, поскольку он привык называть вещи своими именами.
Цивилизация против варварства. Двадцать первый век против Средневековья. Мы за своих близких, друзей, родственников, одноклассников, бывших соотечественников и коллег, которые вынуждены сейчас сидеть в бомбоубежищах,
– добавил Филатов об эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.
Коротко об обострении между Израилем и Палестиной
- Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается с 50-х годов прошлого века.
- Однако ситуация обострилась, в мае 2021 года.
- Это произошло потому, что Израиль начал выселение нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима.
- Это привело к столкновениям на Храмовой горе, в которых пострадали более 200 человек.
- Как следствие, 10 мая между сторонами начались ракетные обстрелы.
- С начала обострения от обстрелов погибли почти 200 жителей Палестины и 10 израильтян.
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