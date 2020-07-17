В выпуске программы "Есть вопрос" за 17 июля – Максим Бахматов работал в КГГА, как советник. Хотя не обладал абсолютно никакими официальными полномочиями. Однако накануне местных выборов он заявил, что уходит на каникулы, потому что те предвыборные процессы, которые он наблюдает, смущают.

Также в выпуске "є вопрос" на 24 канале: В последний день 3 сессии уже можем немного расслабиться и попробовать разобраться, что же не так с украинской политикой в целом. Смотрите полный выпуск программы "Есть вопрос":