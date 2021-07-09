Об этом сообщает 9 июля криворожский журналист Олег Ермолинский. Как стало известно позже, девочка умоляла злоумышленника о помощи, а также звонила бабушке.

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Начал шантажировать

Сначала, как рассказывает мама, дома все было спокойно. В комнату вошел мужчина и они все вместе разговаривали. Но потом он начал шантажировать женщину. Дети испугались, кричали и плакали.

Мать также отмечает, что слышала звуки скотча – как злоумышленник перевязывал детям руки. Далее она рассказывает события со слов дочери. О том, где находилась потом – не уточняет.

Падала на колени и просила отпустить

Женщина добавляет, что дочь Виктория извинялась перед отчимом. Она умоляла на коленях, чтобы он им ничего не сделал. Однако злоумышленник не послушал.

Впоследствии девочка позвонила бабушке, но мужчина забрал телефон и требовал пинкод к телефону. Виктория назвала пароль, потому что у отчима был нож.

Также девочка рассказала матери, как злоумышленник издевался над ее братом. Мужчина связал мальчика и все время резал ножом.

Я тебя сейчас спущу в воздухе. Ты хочешь какой смерти: медленной или быстрой,

– угрожал он ребенку.

Далее Миша очень плакал, но Виктория не могла ему помочь. Сестра в то время спряталась под кроватью, потому что очень испугалась.

Выбила решетку и убежала через окно

В итоге злоумышленник пожалел девочку, и Виктории удалось спастись. Поскольку двери были закрыты, она перелезла через окно. На улице уже ждала бабушка, которая вызвала полицию.

"Она подбежала к бабушке и сказала: там Миша плачет, весь в крови. Бабушка зашла в дом – мальчик просто стонал", – подытожила женщина.

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