Кличко объяснил, почему отключают горячую воду в Киеве: Это не прихоть, а необходимость

В Киеве начали гидравлические испытания сетей с 11 мая. Именно с этим связано отключение горячей воды в столице. Ранее такие работы из-за карантина отложили на месяц, впрочем с ослаблением ограничений взялись за их возобновление.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише 24 канал.

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Насправді ми врахували ситуацію з коронавірусом. Адже повинні були почати випробування мереж ще на початку квітня. Але, розуміючи, що багато людей перебувають вдома, ми відклали ці роботи майже на місяць. Їх впровадження почали тільки з часу послаблень,

– наголосив він.

Мер пояснив, що гарячу воду відключають для проведення технологічних випробувань, це необхідно для підготовки тепломереж до наступного опалювального сезону, щоб увійти в нього без аварій і вчасно.

"Це не просто примха міста. Ми, як і інші українські міста, керуємося нормативними актами уряду, профільного міністерства. Не проводити випробувань не маємо права. Я розумію, що відсутність гарячої води – це дискомфорт і перепрошую у киян за це. Однак, іншого способу підготовки мереж немає", – пояснив Кличко.

Він додав, що працівники комунального "Київтеплоенерго" максимально оперативно і якісно виконують необхідні роботи. Питання перебуває на контролі у Кличка.

Зверніть увагу! Щороку процес гідравлічних випробувань у Києві затягується на декілька місяців. Наприклад, так сталося у 2019-му році. Тоді випробування затягнулися аж на 4 місяці – з квітня до серпня. При цьому, аварій уникнути теж не вдалося: гейзери раз по разу заливали вулиці столиці кип’ятком.