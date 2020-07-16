Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 16 июля рассказал о вероятных причинах падения рейтинга президентской партии "Слуга народа". Он назвал его некатастрофическим.

Такую позицию он высказал во время эфира программы "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает 24 канал.

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Почему падает рейтинг "Слуги народа"

По мнению Разумкова, это комплексный вопрос, что связано с воплощением реформ. В то же время он считает, что Раду публично критикуют часто, поэтому падение рейтинга правящей партии всегда будет неизбежным при любой власти.

С точки зрения политтехнолога, Разумков сказал, что любая власть рано или поздно теряет рейтинг. Он также добавил, что пока рано оценивать провалы власти, а также и положительные результаты.

Я ничего катастрофического не вижу. Немного есть проседание, но это не то, что мы видели в других политических силах в прошлом,

– отметил Разумков.

В то же время он признал, что в рамках этого парламента было немало неприятных историй, конфликтов и безобразия.

Спикер также отметил, что страна фактически продолжает жить в рамках избирательного процесса, потому что между парламентскими и местными выборами прошло крайне мало времени.

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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в июле, то в парламент имели бы шанс попасть 4 партии. Больше всего украинцев готовы отдать свои голоса за президентскую партию "Слуга народа". Однако в парламент не имела бы шанса пройти партия "Голос".

Какие партии прошли бы в парламент:

"Слуга народа" – за нее готовы проголосовать 34% тех, кто определился и пойдет голосовать

"Оппозиционную платформу – За жизнь" поддерживают 19% избирателей;

"Европейскую солидарность" – 15%;

"Батькивщину" – 8% опрошенных.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. На них будут избирать городских голов и депутатов поселковых, городских и областных советов.