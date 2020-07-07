Экс-глава Нацбанка Яков Смолий причиной своей отставки называет политическое давление и требование правительства печатать больше денег. Включили ли уже печатный станок в Украине и как это может навредить экономике государства – читайте дальше.

Народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа в комментарии 24 каналу рассказала, что печать денег уже происходит. Вопрос в том, насколько контролируемой и продуманной будет эмиссия гривны.

К слову Смолий подтвердил, что ушел в отставку после разговора с Зеленским

Депутат считает, что в Украине, в отличие от развитых стран, не удастся распределить равномерно деньги в экономике.

"Я против бездумной эмиссии. Почему бездумной? Потому что, на самом деле, эмиссия происходит постоянно. Национальный банк увеличивает денежную массу из-за снижения резервов для коммерческих банков через выкуп облигаций и так далее", – отметила она.

Брать в пример США – не правильно

Печатать деньги, как, например, сейчас делают в США, Украина не может себе позволить, объясняют в Нацбанке, на то есть веские причины.

Экономика США – это экономика с длинной историей, которая имеет так называемую резервную валюту. То есть этой валютой пользуются не только граждане США. Ею пользуется весь мир,

– пояснил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

А предыдущий опыт печатания денег по требованию правительства был крайне негативным. По словам банкира Владимира Лавренчука, это никогда не заканчивалось хорошо. И приводило лишь к девальвации валюты и росту цен.

"Поэтому когда призывы – давайте мы тоже сделаем, как в других странах, то прежде всего надо иметь опыт, как в других странах, надо иметь законодательство, как в развитых странах. Это вещь очень опасная, неконтролируемая, массовая эмиссия", – сказал экс-глава Правления "Райффайзен банк Аваль" Владимир Лавренчук.

На Банковой не планируют бездумной эмиссии

В то же время на Банковой, которая, как утверждает Смолий подталкивала его печатать деньги, говорят, что и не планируют бездумной эмиссии. Советник президента по экономическим вопросам сам признает, что подход, когда печатается много денег, чтобы быстро насытить экономику, не является эффективным. И никакого давления на Нацбанк с такой целью, мол, не было. Хотя политику Нацбанка по Смолию он тоже считает слишком жесткой и консервативной.

"Что касается инфляции, я бы обратил внимание, что резкое замедление инфляции до такого уровня, как у нас, тоже может оказаться не очень хорошо, и это не является фактором действия монетарных властей, а может быть сигналом того, что экономика находится в зоне охлаждения", – пояснил советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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Сейчас эксперты отказываются давать долгосрочные прогнозы для экономики. Все зависит от того, какую политику будет проводить НБУ после назначения нового председателя. Эта вакантная должность должна быть занята до 17 июля, когда Верховная Рада пойдет на летние каникулы.