Польша блокирует экспорт украинской древесины: какая причина

Поляки блокируют грузовики с древесиной, которые направляются в Европейский Союз. Грузовики стоят на границе только по одной причине.

Общественный деятель и ученый из Польши Рышард Купидура в эфире 24 Канала отметил, что ситуация с украинской древесиной не повторит скандальных событий, связанных с украинским зерном. Сейчас польские таможенники только тщательно проверяют происхождение сырья.

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"Польская таможенная служба объясняет свои действия тем, что хочет проверить, соблюдает ли украинский транспорт санкционный режим, а также соответствует ли происхождение лесоматериалов нормам. Это, собственно, и вызывает долгий процесс задержки транспорта на границе", – сказал Рышард Купидура.

Дискуссии вокруг экспорта древесины

Он объяснил, что вопрос древесины значительно отличается от зернового вопроса. На внутреннем рынке Украины есть много людей, которые считают ненужным экспорт древесины, считая, что она должна оставаться в Украине. Кстати, в Польше на государственном уровне пытаются ограничить экспорт древесины и лесоматериалов, в частности в Китай. В Украине тоже идет дискуссия вокруг законопроекта №4197 о рынке древесины.

Есть сторонники этого законопроекта, есть и его горячие противники. Поэтому это общий фон ситуации, сложившейся на границе. По моему мнению, это больше внутренняя ситуация в Украине, чем действительно вопрос польско-украинских отношений"

– сказал Купидура.

Кстати, представители Европейской Бизнес Ассоциации, которые защищают интересы украинских деревообработчиков, сообщают, что с 15 марта польские таможенники без объяснений блокируют грузовики с их продукцией. Они отмечают, что все необходимые документы передают таможенной службе, однако транспорт с грузом так и не пересекает границу с ЕС.